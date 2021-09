У домашній гардероб часто списуються повсякденні старі речі, у яких соромно вийти на люди. Якщо перед приходом кур’єра ви переодягаєтеся, вам варто задуматися про вибір більш гідного одягу для дому. Красиві речі вам піднімуть настрій і самооцінку, а також подарують упевненість у собі. Дивіться красиві приклади модного домашнього одягу 2021 просто зараз!

Трикотаж є найзручнішим домашнім одягом, особливо в холодну пору року, коли нам хочеться тепла і затишку. Трикотажний одяг приємний до тіла, не сковує рухів. У магазинах є величезний вибір таких речей. Трикотаж – це необов’язково светр, довга футболка або штани на резинці. Існує безліч жіночних і красивих речей, таких як сукні, подовжені кардигани, широкі брюки, спідниці та обтягнуті легінси. Вибирайте те, що вам припаде до душі.

На піжаму жінки звернули свою увагу у 20-ті роки минулого століття за прикладом Коко Шанель, яка чоловічий одяг почала впроваджувати в жіночий гардероб. Піжама не стала винятком. Популярності цій новинці додала кіноіндустрія. Після того, як на екрани вийшов фільм «Це сталося вночі», піжама стала дуже затребуваною, адже в одній зі сцен героїня з’явилася саме в такому вбранні.

Сьогодні вибір піжам величезний. Їх виготовляють з різних матеріалів у різних кольорах і фасонах. Піжама вже вийшла за межі спальні і стала повноцінним домашнім одягом. До того ж речі в піжамному стилі давно використовуються також як вечірнє вбрання. Більш ошатний вигляд матиме піжама з блискучих тканин. Її можна доповнити макіяжем, зачіскою та красивими сережками.

У магазинах одягу ви можете купити прекрасну сорочку для дому. Вам підійдуть сорочки з бавовни, шовку та віскози. Сорочкою ви можете доповнити комплект з брюками, одягти її на майку, сукню або нічну сорочку. Вона також може слугувати самостійним предметом гардеробу.

Якщо ви волієте бути жіночною і хочете вдома бути красивою для себе і свого чоловіка, вибирайте в якості домашнього одягу сукні. Крім суконь-сорочок і трикотажних моделей вдома можна носити будь-які повсякденні сукні. Звісно, йдеться не про короткі сукні-футляри для офісу, а також вечірні та коктейльні варіанти. Вам більше підійдуть довгі або середньої довжини сукні зі струмливих натуральних тканин.

Це можуть бути лаконічні капці з хутром, кумедними аплікаціями, звірятами, а також уггі й шльопанці. Крім звичайних капців ви можете носити вдома лофери, м’які балетки, легкі кросівки і мюлі. Особливо це актуально для тих, хто багато часу проводить на ногах під час будь-якого хобі або готування.

Якщо ви мерзнете в будинку, для вас обов’язковим аксесуаром будуть колготки, гольфи і шкарпетки. Вони дуже пасують до коротких спідниць, суконь і шортів. Вибирайте моделі зі зручними резинками, які вам заважатимуть і не здавлюватимуть ноги. Купуючи вироби з вовни, зважайте на чутливість вашої шкіри, бо вони можуть подразнювати її і колотися.

