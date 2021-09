Після спекотного літа і періоду відпусток всі українці поринули в трудові будні. Актуальним залишається питання про те, чи варто чекати у вересні додаткових вихідних. Скільки вихідних днів буде у вересні 2021 року і які свята будемо відзначати ― читайте в матеріалі.

У вересні 2021 року додаткових вихідних чекати не варто, адже державних свят у цьому місяці просто немає. Українців чекатиме 21 робочий день і вихідні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 вересня.

Хоча святкових вихідних у вересні не передбачається, ми зможемо відзначити чимало важливих дат.

1 вересня ― День знань

2 вересня ― День підприємця

8 вересня ― Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня ― День тестувальника

15 вересня ― День фармацевтичного працівника

19 вересня ― День HR-менеджера

26 вересня ― День вихователя

27 вересня ― День туризму

30 вересня ― Всеукраїнський день бібліотек

Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні

Читайте нас також у Viber і Telegram

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.