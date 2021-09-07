Вихідні у вересні 2021 року: чи будуть додаткові вихідні
Після спекотного літа і періоду відпусток всі українці поринули в трудові будні. Актуальним залишається питання про те, чи варто чекати у вересні додаткових вихідних. Скільки вихідних днів буде у вересні 2021 року і які свята будемо відзначати ― читайте в матеріалі.
Коли вихідні у вересні 2021
У вересні 2021 року додаткових вихідних чекати не варто, адже державних свят у цьому місяці просто немає. Українців чекатиме 21 робочий день і вихідні: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 вересня.
Хоча святкових вихідних у вересні не передбачається, ми зможемо відзначити чимало важливих дат.
Свята у вересні 2021
1 вересня ― День знань
2 вересня ― День підприємця
8 вересня ― Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня ― День тестувальника
15 вересня ― День фармацевтичного працівника
19 вересня ― День HR-менеджера
26 вересня ― День вихователя
27 вересня ― День туризму
30 вересня ― Всеукраїнський день бібліотек
Більше на тему: Вихідні та святкові дні 2021 року в Україні