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Варення зі слив із шоколадом: покроковий рецепт від фіналіста проєкту «МастерШеф. Професіонали»

07.09.2021

Варення зі слив із шоколадним смаком ‒ б`ємося об заклад, ви такого ніколи не куштували! А дарма: це варення зі слив готується просто та швидко. Смаколик виходить ароматним і дуже смачним. Таке варення зі слив із шоколадним смаком буде доречним у холодні зимові вечори до чашки чаю або глінтвейну. Фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати варення зі слив зі смаком шоколаду.

варення зі слив

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Інгредієнти:

  • сливи ‒ 2 кг
  • цукор ‒ 1 кг
  • какао-порошок ‒ 5 ст. л.к
  • ванілін ‒ 2 ч. л.

Варення зі слив

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Приготування:

  1. Сливу для варення вибирайте свіжу, пружну, обов’язково, щоб ягода була не перезріла.
  2. Ретельно промийте ягоди та видаліть із них кісточки. Для зручності можете розрізати сливи навпіл.
  3. У посуд зі сливами, з яких вже видалені кісточки, насипте 0.5 кг цукрового піску. Після цього ягоди з цукром повинні настоюватися протягом доби (потрібно, щоб сливи виділили сік).
  4. Через добу додайте до слив із цукром какао, ванілін і 0.5 кг цукру, який залишився, попередньо змішавши всі сухі інгредієнти.
  5. Після цього перемішайте всю суміш і поставте варитися на повільний вогонь на 40 хвилин. Протягом всього процесу варіння помішуйте ароматну суміш.
  6. Баночки для варення необхідно простерилізувати.
  7. Ще гаряче варення зі слив розподіліть по банках і закатайте їх.
  8. Переверніть банки з варенням до повного охолодження.

Все, ваше варення зі слив із шоколадним смаком готове! Не забудьте сховати його в темне прохолодне місце!

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