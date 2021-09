Вересень багатий на цілий перелік садово-городніх робіт. Щоб правильно спланувати їх, рекомендуємо орієнтуватися на місячний календар садівника-городника на вересень 2021 року. Більше — читайте в нашому матеріалі.

Період до 9 вересня

Згідно з місячним календарем садівника-городника на 2021 рік, у цей час краще зайнятися облагороджуванням і прибиранням садової ділянки. Це може бути прополювання і видалення бур’янів, білення стовбурів, перекопування ґрунту в пристовбурних кругах і полив плодових дерев і ягідних кущів. Також у першій декаді місяця в ґрунт вносяться органічні добрива: перегній, компост тощо. Основна мета підживлення рослин органікою полягає в підготовці саду до майбутніх затяжних холодів.

Початок вересня — оптимальний період для висаджування у відкритий ґрунт саджанців декоративних і плодових культур, а також тюльпанів і нарцисів. Деякі плодові культури пізнього строку дозрівання поки не варто чіпати, за сприятливих погодних умов можна залишити плоди достигати на гілках.

Період з 9 по 25 вересня

Згідно з календарем, несприятливим періодом для роботи і облагородження в саду вважаються дні молодика (9 вересня) і повного місяця (25 вересня).

В середині місяця потрібно провести профілактичне обприскування вирощуваних на території саду плодових і ягідних культур. Це робиться для того, щоб знищити шкідливих комах і їхні личинки, які живуть під корою рослин.

Після 25 вересня

Наприкінці вересня час приступати до облагороджування і підготовки рослин до майбутньої зимівлі. У цей період проводиться прибирання, перекопування, розпушування та мульчування ґрунту в пристовбурних кругах і на садових грядках.

Кінець вересня буде сприятливим для посадки саджанців сливи, вишні, абрикоса, смородини й жимолості.

