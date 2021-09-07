Гороскоп на 8 вересня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 8 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

На вашому шляху виникатимуть перешкоди, але якщо ви будете наполегливі, то зможете вирішити серйозні проблеми. Корисні будуть щадна дієта і дихальна гімнастика.

Телець

Цей день гарний для колективної роботи, зустрічей і переговорів з партнерами, офіційних звернень. Самостійно важко буде чогось домогтися.

Близнюки

Ваші справи підуть вгору, що викличе заздрість у недоброзичливців. Труднощі можуть виникнути у відносинах з чиновниками і людьми похилого віку. Можливе загострення хронічних захворювань серця.

Рак

Приділіть увагу своїй зовнішності, особливо волоссю. У цей день можна зробити багато чого для просування по соціальних щаблях. Але важливо поменше ділитися інформацією з колегами і друзями.

Лев

Не боріться з долею. Якщо щось не виходить ― перенесіть на інший день. Будьте скромнішими, щоб не викликати заздрості і роздратування менш щасливих колег.

Діва

Вдалий час для будь-яких нововведень, активних дій. Хороше самопочуття і відмінний настрій допоможуть вам завершити незакінчені справи.

Терези

Намагайтеся бути терпимішими до тих, хто має інші погляди і смаки. Ви можете втратити прихильність начальства і колег. Не проявляйте грубості, це може призвести до проблем з протилежною статтю і навіть до розставання.

Скорпіон

Ваше прагнення до успіху буде винагороджене. Ви будете затребувані як фахівець, а взаємини з друзями та коханими складатимуться гармонійно. Поточні справи не потребуватимуть занадто великої уваги.

Стрілець

Можна очікувати приємних сюрпризів і подарунків. Можливі й серйозні витрати, але гроші будуть витрачені не даремно. Завдяки чарівності і хитрості ви можете досягти добрих результатів у переговорах.

Козеріг

Імовірне отримання неафішованого доходу, спадщини, страхової виплати. Хороший день для придбання нерухомості, автомобіля. Якщо ви хворієте, то сьогодні може настати одужання. За підтримки старших товаришів можливе просування по службі.

Водолій

Відмінний день, коли самопочуття і настрій будуть на висоті, а приплив енергії дасть змогу вирішити купу питань. Можливі раптові знайомства, несподіване вирішення складних питань і здійснення бажань.

Риби

Сприятливий день. Жінки-Риби повинні бути уважні у виборі партнерів ― не виключено, що ви зустрінете людину, з якою пов’яжете своє життя.

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