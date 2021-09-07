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Дата старту програми «Як вийти заміж»

07.09.2021

17 вересня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра всіма улюбленого ток-шоу «Як вийти заміж». Ведучим буде незамінний Григорій Решетник! Щоп’ятниці після романтичного реаліті «Холостячка»-2 не пропустіть програму, яка торкнеться найактуальніших тем взаємин чоловіків і жінок.

З 17 вересня і щоп’ятниці відразу після випусків романтичного реаліті «Холостячка»-2 у глядачів буде можливість ближче познайомитися з учасниками в ток-шоу «Як вийти заміж». Чоловіки разом з експертами обговорять найважливіші ситуації, побачення і розберуться в поведінці та вчинках претендентів на серце Холостячки. Зірковими гостями першого випуску стануть головна героїня 2 сезону Злата Огнєвіч, Ксенія Мішина і директорка творчої студії StarLightProduction Анна Калина.

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Експерти — Андрій Жельветро і Вікторія Любаревич-Торхова.

Ведучий — Григорій Решетник.

З 17 вересня відразу після випуску «Холостячки».

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