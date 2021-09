Давно відомо, що Місяць впливає на наше життя. І якщо будувати плани за допомогою місячного календаря, можна з легкістю уникнути неприємностей і убезпечити себе від невдач. Читайте в нашому матеріалі місячний календар вдалих днів на вересень 2021 року, і нехай кожен ранок у вас починається з усмішки!

У вересні 2021 року не так уже й багато вдалих днів, тож до планування потрібно поставитися з усією відповідальністю. Але не варто засмучуватися. Краще запам’ятайте: 8, 9, 14, 15, 16 вересня ― ідеальний час для початку нових проєктів, купівлі нерухомості та будь-яких інших важливих починань.

А ось 7, 10, 11, 12, 21, 26, 27 вересня не рекомендується здійснювати жодних важливих справ, бо вони, швидше за все, матимуть невдалий результат. Відмовтеся в цей період від поїздок, укладення шлюбів та інших важливих подій у вашому житті.

Що ж стосується нейтральних днів, то вересень 2021 року рясніє ними, як жовтим листям на деревах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 числа не принесуть вам особливих змін у житті. Ні хороших, на поганих. Тож не покладайте будь-яких надій. Цей час краще присвятити плануванню та медитації.

