Любовний гороскоп на вересень 2021 року допоможе кожному знаку зодіаку краще розуміти, що ж чекає його на початку осені. Хто зустріне свою долю? У кого виникне прекрасне почуття закоханості? А кому варто рятувати свої стосунки? Детальніше — читайте в нашому любовному гороскопі.

Початок осені для самотніх Овнів — вельми неоднозначний час. З одного боку, розташування небесних тіл обіцяє їм низку романтичних знайомств. Але з іншого — можливі болісні розчарування. А тому зірки радять не забігати вперед і не робити поспішних висновків про людей, які з’являються у вашому житті.

У цей період зірки настійно радять сімейним представникам знака зберегти почуття партнера. Є велика ймовірність, що ваші, на перший погляд, невинні зауваження або сказані мимохідь слова можуть стати причиною серйозного конфлікту.

У цей період зірки обіцяють Близнюкам низку романтичних і вельми спонтанних зустрічей. А тому радять представникам знака приділити більше уваги своїй зовнішності. Адже «та сама» зустріч може трапитися навіть під час поїздки на роботу.

У цей період зірки обіцяють Ракам подорожі. І якщо для сімейних представників знака це стане чудовою нагодою «запалити» свої стосунки з новою силою, то для самотніх сердець спонтанна поїздка може стати початком крутого і дуже позитивного повороту в сфері особистих стосунків.

У цей період пристрасті у стосунках сімейних Левів можуть розгорітися з новою силою. Головне — не боятися зробити перший крок у цьому напрямку. Саме ви можете задати потрібний настрій у вашій парі.

На початку вересня самотніх Дів може накрити хвилею ностальгії за минулими стосунками. Але зірки радять не йти на поводу у своїх емоцій. Можете зіткнутися з новим ― і ще більшим ― розчаруванням. Сімейних же представників знака чекає романтичний сюрприз. Швидше за все, партнер порадує вас несподіваним подарунком.

Початок місяця для самотніх Терезів — час внутрішніх змін. Швидше за все, представники знака зможуть розібратися в собі і зробити потрібні висновки. Що в подальшому допоможе їм побудувати міцні і стабільні стосунки. Головне ― не боятися відвертої розмови «з самим собою».

У цей період ваша половинка може стати вам найкращим порадником. Намагайтеся прислухатися до слів коханої людини. Це допоможе уникнути багатьох прикрих промахів.

У вересні зірки радять самотнім Стрільцям не покладати великих надій на нові романтичні знайомства. Є ризик, що ваші очікування не виправдаються. Та не поспішайте засмучуватися — ваша доленосна зустріч ще попереду.

У цей період сімейним Козерогам варто частіше брати ініціативу в свої руки. Романтичні вчинки, несподівані побачення і милі сюрпризи не залишать кохану людину байдужою. Швидше за все, пристрасть між вами розгориться з новою силою.

Зірки радять тим Водоліям, які вже знайшли своє кохання, проявити максимальну щирість у спілкуванні з партнером. Імовірно, що ваші стосунки вже давно дозріли до того, щоб перейти на новий рівень.

Розташування небесних тіл може підштовхувати Риб до надмірних ревнощів і підозрілості. Та перш ніж сумніватися в щирості почуттів вашої половинки, постарайтеся відсторонитися від емоцій. Швидше за все, ви зрозумієте, що ваші претензії безпідставні.

