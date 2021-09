Яким буде новий тиждень? Що приготували зірки всім знакам зодіаку? Читайте в гороскопі на тиждень з 6 по 12 вересня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Цей тиждень буде бойовим періодом у всіх сенсах. Якщо вже запланували відпустку ― не страшно, відпочинок вийде активним і цікавим. На робочому фронті думайте про прибуток, зараз це єдина мета, у процесі руху до якої вас чекає прогрес і задоволення. В особистих стосунках усі питання теж будуть вирішуватися на матеріальному рівні.

Будь-які фінансові ризики на даному етапі виключені, проте вони можливі в майбутньому. Ви зрозумієте це і постараєтеся вжити необхідних заходів. У вас усе вийде, головне ― не забувайте про дрібниці і не звертайте уваги на лихослів’я тих, хто вам просто заздрить. Спробуйте щось поміняти в обстановці. Допоможіть собі налаштуватися на потрібну хвилю, буквально ― слухайте своє серце.

Не обтяженим серйозними стосунками представникам вашого знака варто задуматися про те, чого вони хочуть від себе. У вас можливе приємне знайомство, вам доведеться зробити дивовижний вчинок. Можливо, ви навіть трохи ризикнете, зате самі здивуєтеся результату. Хто вже давно в парі, сконцентруйтеся на загальних планах, це допоможе зміцнити союз і налагодити контакт.

Цей тиждень сфокусує вашу увагу на суто побутових завданнях. Буде багато приємної суєти, дещо виснажливої роботи, але вона принесе задоволення. Поринайте в неї без зайвих розмов, це допоможе відпочити від напруги. У середині тижня ви будете, як то кажуть, на гребені хвилі, так що плануйте щось масштабне і цікаве. Ризикуйте ― і вам пощастить.

Приділіть особливу увагу фінансам. Не дуже витрачайте їх, краще знайдіть, у що можна вигідно вкластися. На робочому напрямку можливі нетривіальні ситуації, які, проте, зажадають цілком типового підходу. Зараз немає необхідності щось вигадувати, це зайва трата часу. Так що ловіть ритм і дійте. У родині станеться ситуація, яка зажадає від вас максимальної включеності.

Вам потрібно звернути особливу увагу на технічну сторону робочих питань і засоби контролю за персоналом або тими, кому ви делегуєте частину ваших завдань. Це необхідно, щоб уникнути непростої ситуації наприкінці тижня. Інакше доведеться брати роботу додому або на вихідні, а цього вам точно не захочеться робити. Краще проконтролювати все заздалегідь.

Ви на початку тижня отримаєте важливу пораду. Його вимовить хтось із ваших знайомих або випадкова людина. Джерело не має значення. Проникніться суттю і гарненько подумайте над нею. Кінець тижня оптимальний для укладення угод, але спочатку розберіться з усіма юридичними тонкощами. Не переживайте щодо проєктів, які ви не встигаєте завершити до кінця тижня.

Зараз немає сенсу гнатися за показниками, які існують тільки на папері. Оцініть реальний результат і покажіть його керівництву. Будьте наполегливими, боріться за справедливість, і у вас обов’язково вийде домогтися свого. До кінця тижня ймовірні премії та інші фінансові бонуси. Тут головне ― правильно ними розпорядитися. Ви можете витратити все відразу на всякі дурниці.

Вдома обстоюйте свою позицію до останнього, але без криків і явної агресії. Це вдалий час, щоб зміцнити сімейні зв’язки, але не так, що ви всюди поступилися, вам сіли на шию ― і всі задоволені, а ви ні. Постарайтеся знаходити компроміси. У цьому вам допоможуть відверті розмови. Так ви зможете почуватися добре як вдома, так і поза його стінами.

Цей тиждень подарує вам купу позитивних емоцій, однак, щоб домогтися бажаного, доведеться добре попрацювати. Займіть помірно активну позицію, не виходьте на перший план, але додайте собі мотивації, щоб чогось досягти. Якщо раптом сумніваєтеся, чи потрібно вам взагалі робити те, що зібралися, ― відкиньте геть подібні думки. Потрібно. Просто не на перших ролях. Іноді треба поступитися, щоб досягти бажаного.

Це яскравий час, який схиляє не до роздумів, а до найактивніших дій. До того ж ви виявитеся одним з небагатьох знаків зодіаку, для кого тиждень буде виключно вдалим часом не тільки в плані робочої сфери. На любовному фронті вас теж чекають досягнення, хоча деякі з них не дістануться вам без бою, так що готуйтеся. Треба подбати про своє здоров’я. Займіться спортом, правильно харчуйтеся.

Вам важливо не забувати відпочивати, тому що навантаження на роботі та вдома буде досить великим. Постарайтеся нормалізувати свій графік, якщо з ним щось не так. Лягайте спати якомога раніше, але і вставайте теж раніше ― будете більше встигати. Не дійте фанатично. Вам потрібен натиск, агресія. Ви самі це швидко зрозумієте. Але силу необхідно застосовувати лише тоді, коли іншого варіанту немає.

