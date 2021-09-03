Вівсяне печиво: 5 елементарних рецептів від учасників «МастерШеф»
03.09.2021
Вівсяне печиво — корисні та смачні солодощі. Пропонуємо вам п’ять простих і швидких рецептів смачного вівсяного печива від учасників «МастерШеф». Детальніше читайте в матеріалі.
Вівсяне печиво на основі «Геркулеса»
Інгредієнти:
- Вершкове масло — 100 г
- Цукор — півсклянки
- Яйце куряче — 2 шт.
- Пшеничне борошно — 1 ст. л.
- Геркулес — 2 склянки
Приготування:
- Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром добіла, поступово додаючи яйця.
- Коли цукор повністю розчиниться, додати змішані з борошном вівсяні пластівці та все перемішати.
- Готове тісто набирати ложкою і за допомогою іншої ложки викладати на змащене маслом деко.
- Випікати 10 хвилин за температури 180—200 градусів.
Вівсяне печиво з вівсяних пластівців
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 1,5 склянки
- Борошно — 1 склянка
- Цукор — півсклянки
- Розпушувач — 1 ч. л.
- Яйця — 1 шт.
- Вершкове масло — 100 г
Приготування:
- Вівсяні пластівці підсушити на сковороді.
- Розм’якшене вершкове масло розтерти з цукром, додати яйце, борошно і пластівці, все добре перемішати. Тісто має бути густим.
- Деко змастити вершковим маслом, викласти тісто (по 1 столовій ложці), злегка придавлюючи рукою або ложкою, щоб утворився круг.
- Печиво випікати за температури 180 градусів близько 20 хвилин.
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Вівсяне печиво з вівсяного борошна
Інгредієнти:
- Яйце куряче — 1 шт.
- Цукор — 4—5 ст. л.
- Масло вершкове — 50 г
- Борошно вівсяне (вівсянка, перемелена в комбайні) — 1 склянка
Приготування:
- Вершкове масло залишити при кімнатній температурі, поки не розм’якне. Вже м’яке масло змішати і перетерти з цукром.
- Додати одне яйце, розмішати.
- Склянку вівсянки перемолоти в комбайні, додати до попередньої суміші, розмішати.
- Поділити на десять частин, і вийде гарне, звичайного розміру печиво.
- Поставити в духовку, розігріту до 175 градусів, на 13—17 хвилин.
Вівсяне печиво з ваніллю
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 1 склянка
- Яйця — 2 шт.
- Вершкове масло — 150 г
- Цукор — 1 склянка
- Борошно — 1,5 склянки
- Ваніль
- Розпушувач — 10 г
Приготування:
- Борошно просіяти, масло вийняти з холодильника, воно має бути кімнатної температури.
- Масло збити з цукром, додати ваніль, потім яйця. Додати борошно, перемішати до однорідної маси. Покласти пластівці і перемішати.
- Тісто розділити на невеликі шматочки, скачати з них кульки і викласти на деко, змащене маслом.
- Поставити деко в духовку, нагріту до 180 градусів, випікати 15 хвилин. Важливо не пересушити печиво.
Вівсяне печиво з насінням та корицею
Інгредієнти:
- Вівсяні пластівці — 1 склянка
- Яйця — 1 шт.
- Вершкове масло — 100 г
- Цукор — 2/3 склянки
- Обсмажене насіння — 6 ст. л.
- Кориця
- Розпушувач — 1 ч. л.
Приготування:
- Пластівці перемолоти в кавомолці.
- Вершкове масло (кімнатної температури) збити з цукром.
- Додати до масла яйце і знову збити.
- Покласти в масу борошно з пластівців, розпушувач, корицю, насіння. Перемішати, накрити кришкою і прибрати на 1,5 години в холодильник.
- Скачати з тіста невеликі кульки, викласти на деко, застелене пергаментом. Випікати 20 хвилин при 180 градусах.
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