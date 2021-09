Гороскоп на 4 вересня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в суботу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 4 вересня від екстрасенсів СТБ.

Постарайтеся залучити колег і друзів до виконання вашого плану. Хтось може відмовитися, але з іншими точно не буде нудно!

Не потрібно хапатися за перший-ліпший варіант. Щоб не було проблем у перспективі, добре вивчіть ситуацію. Усе вдасться ― треба тільки не поспішати.

Ваші близькі бажають вам добра, тому не відмахуйтеся від їхніх порад. Хтось точно подасть хорошу ідею зовсім несподівано; будьте готові перелаштуватися.

Вам потрібно сповільнитися, навіть якщо шеф або колега радять зворотне. Поясніть, що важливо зробити роботу не тільки швидко, а й правильно.

Навіть якщо ви по вуха в паперовій роботі, можливість розважитися у вас є. Поки у вашого розуму є пожива, ви будете усміхатися.

Колеги доводять вас до божевілля, але це взаємно. Постарайтеся не напускатися на людей. Усе вирішиться своєю чергою ― і нехай у підсумку залишиться поменше образ.

Постарайтеся менше спілкуватися. Деякі речі вам потрібно розібрати наодинці з собою, і зараз для цього дуже вдалий час.

Якщо дозволите конфлікту визрівати занадто довго, ситуація може стати дуже неприємною. Зробіть як доросла людина і максимально згладьте гострі кути. Тоді вже завтра все заспокоїться.

Постарайтеся з будь-якого заняття зробити гру. Домашні клопоти, паперова робота ― варто докласти трохи зусиль, і навіть це стане цікавим!

Ви володієте гострим почуттям відповідальності, що може сильно вплинути на вашу взаємодію з людьми. Люди шукатимуть вашої допомоги або запрошуватимуть вас розсудити конфлікт.

Крізь білий шум ви бачите масштабну картину речей. Описати її колегам і друзям поки не вийде, але ви почнете видавати геніальні прогнози.

Ширяйте у хмарах і не слухайте критиків. Ваші ілюзії реальніші за те, що вважають реальним вони. Головне ― не налетіти, заґавившись, на стовп!

