Ольга Мартиновська святкує день народження

Сьогодні, 2 вересня, свій день народження святкує переможниця третього сезону і суддя проєкту «МастерШеф», улюблениця телеглядачів Ольга Мартиновська. Талановитій Ользі сьогодні виповнюється 32 роки!

Нагадаємо, що після перемоги в кулінарному шоу іменинниці вдалося втілити свою мрію і повчитися в кулінарній школі Le Cordon Bleu у Франції. Ольга була першою в рейтингу свого випуску. У Києві стояла біля витоків відкриття багатьох ресторанів. Кілька років тому її однокурсник по Le Cordon Bleu запропонував їй попрацювати у відомому ресторані в центрі Парижа. Ольга погодилася і в 2017 році стала управителькою і співвласницею ресторану «Les Foodies».

Ольга Мартиновська входить до книги «MOF 2017 ― найкращі кухарі Франції» як найкраща жінка-іноземка шеф-кухар. Учасниця міжнародної кулінарної виставки SIRHA Lyon 2017 у колаборації з Jean Marc Tachet Création. Також Ольга стажувалася в ресторанах Франції: «Le Oiseau Blanc» (Париж) і «Paul Bocuse restaurant (L’Auberge du Pont de Collonges)».

У 2020 році ми побачили Ольгу Мартиновську на телеекранах як суддю другого сезону «МастерШеф. Професіонали». А вже сьогодні Ольга Мартиновська є суддею 11 сезону шоу «МастерШеф»!

Редакція сайту СТБ від щирого серця вітає Олю з днем ​​народження і бажає їй нових кар’єрних злетів, міцного здоров’я і безмежного щастя

