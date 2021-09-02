М’ятний лікер – це ідеальний напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікер. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру.

Складники:

Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити на 200 г меду)

Спосіб приготування:

Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, у якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.

Настоювати 2 тижні в темному місці за кімнатної температури, кожні кілька днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою.

Фільтруємо рідину крізь марлю, листя відтискаємо і можемо сміливо викидати – воно нам більше не потрібне.

Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду і цукор, доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.

Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закорковуємо.