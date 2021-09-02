М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах від учасника «МастерШеф»
02.09.2021
М’ятний лікер – це ідеальний напій. Адже що може бути більш освіжаючим, ніж м’ята? Особливо свіжа, яку можна додавати в чай, коктейлі та до десертів. Щоб зберегти відчуття приємної свіжості надовго, радимо приготувати м’ятний лікер. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт смачного м’ятного лікеру.
Складники:
- М’ята – 40–50 г (2 склянки)
- Якісна горілка або розбавлений 40–45% етиловий спирт – 1 літр
- Цукор – 350 г (щоб напій вийшов м’якшим, краще замінити на 200 г меду)
- Вода – 250 мл
Спосіб приготування:
- Листя м’яти добре промиваємо, кладемо в ємність, у якій лікер буде настоюватися. Заливаємо горілкою і герметично закриваємо.
- Настоювати 2 тижні в темному місці за кімнатної температури, кожні кілька днів струшувати. Залежно від м’яти, рідина стане зеленуватою або світло-коричневою.
- Фільтруємо рідину крізь марлю, листя відтискаємо і можемо сміливо викидати – воно нам більше не потрібне.
- Готуємо сироп. У каструлі змішуємо воду і цукор, доводимо до кипіння і варимо кілька хвилин, знімаємо піну (якщо використовуєте мед – не кип’ятити і постійно помішувати до розчинення меду). Охолоджуємо до кімнатної температури.
- Змішуємо м’ятну настоянку з сиропом, розливаємо у пляшки і щільно закорковуємо.
- Витримуємо лікер у холодильнику ще місяць. За появи осаду – фільтруємо крізь кілька шарів марлі або вату. У процесі витримки лікер може трохи потемніти або змінити колір із зеленого на коричневий – це нормально і на смак не впливає.
Більше на тему: Персиковый ликер: как приготовить в домашних условиях
Міцність такого м’ятного лікеру – 21–25 градусів, а зберігатися він може приблизно 2 роки.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+