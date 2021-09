Як зробити так, щоб нігті не жовтіли

Стан нігтів може багато розповісти про здоров’я людини. Тому про них слід піклуватися особливо ретельно, щоб будь-яке відхилення від норми могло своєчасно подати нам потрібний сигнал. Чому жовтіють нігті, розповіли експерти «Все буде добре». Читайте в матеріалі.

Нігті являють собою тверду поверхню, що складається з товстого шару епідермальних клітин, з яких складається наша шкіра. Ці клітини «заповнені» білком кератином.

Точно так само, як і шкірі, нігтям для того, щоб бути здоровими, потрібен кисень. Саме через нього і проникає в нігтьову пластину кератин.

Зміни форми і кольору нігтів можуть свідчити про те, що зі здоров’ям щось не в порядку. Чи варто бити тривогу, якщо ваші нігті почали жовтіти? Безумовно, варто!

Найпоширеніші причини пожовтіння нігтьової пластини:

І якщо ми говоримо про жіноче здоров’я, хочеться трохи докладніше розглянути останній пункт.

Пожовтіння нігтів від лаку відбувається через деякі хімічні речовини, що містяться в засобі краси. Ці добавки покликані сприяти легкому нанесенню лаку, його швидкому висиханню, а також блиску і тривалості носіння.

Ніготь поглинає пігменти, що містяться в лаках. Це можуть бути різні відтінки – все залежить від того, яким кольором покрита ваша нігтьова пластина. А жовтизна з’являється через пігмент, який у вузьких колах називають «іржа». Так відбувається тому, що більшість виробників лаків для нігтів використовують оксиди заліза.

Оскільки кератин має здатність поглинати рідини, ваші нігті поглинають і оксиди заліза. В результаті нігтьова пластина стає жовтуватою або коричневою навіть після того, як лаку на нігтях вже немає.

Згодом нігтьова пластина відростає і жовтуваті відтінки зникають. Уберегтися від цього побічного ефекту допоможе прозорий лак, який слід наносити на ніготь перед тим, як покрити його кольором. Ну, і звертайте, звичайно, увагу на якість продукту для краси.

Якщо ж лак стертий, а новий відрослий ніготь все ще не радує вас здоровим кольором і натуральним блиском, не зволікайте з візитом до лікаря! Зміни нігтьової пластини можуть бути симптомом прояву небезпечних захворювань, і чим раніше ви почнете лікування, тим буде краще.

