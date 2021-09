Привітання з 1 вересня у віршах

1 вересня 2021 року для всіх дітей настає чарівний час – починається школа! Ми пропонуємо вам добірку привітань на 1 вересня 2021 у віршах для вчителів і школярів.

Перший клас сьогодні вам

Відчиняє двері,

Порадуйте і тат, і мам,

Будьте мудрі й вчені,

Поважайте вчителів,

Добрих друзів майте,

На дванадцять завжди вчіться,

А двійок — не майте!

***

Вчителі ви, наші дорогі,

Такі добрі, такі нам рідні!

Вас зі святом сьогодні вітаємо,

З Днем знань! Вам від всієї душі бажаємо

В душі тепла, а в серці — доброта,

Завжди лише позитиву, краси.

Щоб не було горя ніколи,

Щоб були ви улюбленими завжди!

***

Перший раз у перший клас!

Це ж таке є свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до дірки!

Нехай тішаться батьки

За твої п’ятірки!

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

