Весною волосся стає сухим та втрачає блиск. Багато жінок йдуть вирішувати цю проблему в салон краси, де віддають за процедуру професійного ламінування великі гроші. Однак подібного ефекту можна легко домогтися за допомогою ламінування волосся в домашніх умовах. Як зробити ламінування волосся вдома? Читайте покрокову інструкцію від експертів Все буде добре.

Головне — знати маленькі хитрощі, які допоможуть зробити волосся здоровим, слухняним та блискучим, як у моделей з обкладинок глянцевих журналів. Читайте покроковий рецепт маски з желатином для ефекту ламінування волосся, а також шампуню, який посилить ефект!

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Шампунь для ламінування волосся в домашніх умовах

Спершу займіться приготуванням шампуню з желатином. Поділіть цю суміш навпіл. Одну частину змішайте з дитячим або органічним шампунем в пропорції 1:1. Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом. Для кращого ефекту укутайте волосся поверх поліетилену рушником. Через 40-120 хвилин змийте шампунь теплою водою. Промокніть рушником зайву вологу. Не розтирайте волосся рушником, а тільки злегка промокніть.

Приготування маски з желатином для ефекту ламінування волосся

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Желатину не повинно бути більше, ніж кондиціонера, інакше можливий зворотний ефект! Нанесіть на волосся, потім покрийте волосся поліетиленом на 40-120 хвилин. Потім змийте теплою водою. Висушіть волосся природнім шляхом — без фену.

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