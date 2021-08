Зовсім скоро осінь вступить у свої володіння, а отже, треба добре підготуватися до нового сезону. Невід’ємною частиною будь-якого модного образу є не тільки одяг і взуття, а й аксесуари. Особливу увагу варто приділити вибору головних уборів. Та які капелюшки будуть у тренді восени 2021? Відповідь знайдете у нашому матеріалі.

Більше на тему: Мода 2021: які принти в тренді цієї осені

Кашкет ― хіт осіннього сезону 2021. А щоб цей головний убір був більш жіночним, дизайнери пропонують моделі з багатою декорацією. Написи, металеві елементи, шнурки і мотузочки ― ось на що варто звернути увагу, вибираючи кашкет у якості головного убору. Також не варто відмовлятися від моделей, зроблених зі шкіри або картатої тканини. Хай там як, а класика завжди актуальна.

Бейсболки як головний убір у холодну пору року давно полюбилися модницям усього світу. Це не тільки красиво, а й дуже зручно. Однак в осінньому сезоні 2021 цей аксесуар зазнав деяких змін: поряд зі спортивними моделями матимуть успіх стильні бейсболки. Поєднуйте їх із курткою чи пальтом.

Жіночі берети, схоже, ніколи не вийдуть із моди. І не дивно, адже, коли ми говоримо про цей аксесуар, то відразу в пам’яті спливає Франція. А що у нас асоціюється з модою, як не вишукана парижанка в червоному береті? Вибираючи подібний головний убір, не обмежуйте себе: у сезоні осінь 2021 актуальні моделі з фетру, шкіри й трикотажу. А для декору варто звернути увагу на елементи з хутра, стрази та різні написи.

Більше ан тему: Мода 2021: трендове взуття сезону осінь

Одним із незвичайних головних уборів у сезоні осінь 2021 є казанки і трілбі. Це капелюшки з невисокими туліями та вузькими крисами, які роблять головний убір дуже зручним. Щодо кольору або тканини, то вибір необмежений. Та поки давайте просто спробуємо звикнути до чогось нового, а за трендами в декорі будемо стежити в наступних сезонах.

Що ж до капелюшків, то вони завжди актуальні. І в осінньому сезоні 2021 ― особливо. Такий головний убір чудово поєднується з пальтом класичного крою або модним тренчем. Особливу увагу варто звернути на капелюхи-флопі, моделі федора, а також на капелюшки з вузькими й широкими крисами. У кольорі немає строгих обмежень. Головне правило ― капелюшок має пасувати до одягу, від контрасту ліпше відмовитися.

Цей вид головного убору не один сезон лідирує серед жіночих аксесуарів. У сезоні осінь 2021 дизайнери пропонують моделі зі шкіри з м’яким верхом, моделі з фетру, кашеміру і велюру. Щодо новинок, то актуальні моделі з картатої тканини і комбіновані варіанти. Кепі мають чудовий вигляд у парі з плащем чи курткою.

Як правильно вибрати головний убір? У цьому немає нічого складного, якщо дотримуватися простих правил. Так, блондинкам варто віддавати перевагу чорно-білим моделям. Діапазон кольорів ― від рожевого до лілових і фіолетових відтінків. А ось від зайвого декору ліпше відмовитися. Шатенкам краще придивитися до темних відтінків: темно-коричневого, горіхового, синього і чорного. Рудокосим модницям пасуватимуть моделі жовто-коричневі, золотисті і бірюзові. А ось брюнеткам варто зупинити свій вибір на яскравих моделях, особливу увагу приділивши червоному кольору.

Більше на тему: Мода 2021: тренди сезону осінь

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.