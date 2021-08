Місячний календар вдалих днів на 2021 рік допоможе в реалізації нових починань, великих проєктів або важливих подій у житті. Загальне правило, яке працює для будь-яких справ, – починати тільки в період зростання Місяця. Саме за таких умов вам усміхнеться удача. Читайте в нашому матеріалі місячний календар вдалих днів на 2021 рік! І нехай у новому році всі ваші починання та мрії приносять тільки радість і щастя!

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2021 рік

Січень: 3-5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21-23, 25, 26 і 29.

Лютий: 1-6, 8-12, 16-18, 20, 21, 24, 25 і 28.

Березень: 3-5, 9-11, 17-20, 23, 24, 26, 27, 30 і 31.

Квітень: 1-4, 6, 7, 9, 13-17, 20-22, 24, 28 і 29.

Травень: 2-6, 11-14, 16-18, 20, 21, 24, 25, 27, 28 і 31.

Червень: 1, 2, 7-11, 15-17, 21, 23, 24, 27 і 30.

Більше на тему: Сонячні та місячні затемнення 2021: коли і до чого готуватися

Липень: 1, 4-8, 11, 13-17, 20, 21, 27 і 31.

Серпень: 1, 3, 4, 6, 7, 9-11, 13-15, 18, 19, 21, 24, 25, 28-31.

Вересень: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11-14, 16, 17, 23, 26-28 і 30.

Жовтень: 3-7, 9, 10, 12-14, 21-23, 26-28 і 31.

Листопад: 2-5, 7, 10, 11, 17, 18, 20, 21, 24-26 і 28.

Грудень: 1, 2, 5, 8-11, 14, 15, 17, 18, 21, 24-26, 28-31.

Більше на тему: Китайський гороскоп на 2021 рік від Хаяла Алекперова

Читайте нас також у Viber і Telegram.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.