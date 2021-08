Гороскоп на 1 вересня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 1 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овнам не варто ризикувати і вплутуватися в сумнівні справи. Твердо обстоюйте свої інтереси.

Тельцям екстрасенси радять побільше ходити пішки. Так ви можете зустріти старого знайомого. По змозі не сидіть в офісі, а виконуйте роботу дистанційно.

1 вересня зірки допоможуть багатьом самотнім Близнюкам налагодити контакти з симпатичними представниками протилежної статі.

Вас охопить заздрість ― придушуйте це почуття. Корисно налаштувати себе на позитив. Емоційне навантаження може бути настільки великим, що доведеться прийняти заспокійливе.

Вас може попросити про прощення людина, яка колись вас зрадила. Не ведіться на її хитрощі.

Середа мине спокійно. Не надривайтеся на роботі, і все буде добре.

Терезам не варто нікуди поспішати. Побутова метушня підвищує ймовірність ускладнення перебігу якоїсь хвороби або може спровокувати стрес.

В особистому житті Скорпіонів можуть чекати приємні звістки. 1 вересня стане особливим днем, коли ви зможете відчути себе бажаними і щасливими.

Стрільці просто звихнулися на тотальному контролі. Розслабтеся і отримуйте задоволення від кожного моменту. Будь-які перешкоди піддавайте аналізу.

Зосередьтеся на правильному розподілі витрат і об’єктивній оцінці ваших доходів. До кінця дня у вас з’явиться план дій на вересень.

Водоліїв чекають цікаві знайомства і насичене спілкування з людьми. Ви встигнете зробити все, що запланували, якщо не будете відволікатися.

У Риб можуть відбутися значні зміни. Імовірно, одна яскрава подія може перевернути плани і направити життя в інший бік.

