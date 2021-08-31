Гороскоп на 1 вересня 2021 року розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливе має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 1 вересня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овнам не варто ризикувати і вплутуватися в сумнівні справи. Твердо обстоюйте свої інтереси.

Телець

Тельцям екстрасенси радять побільше ходити пішки. Так ви можете зустріти старого знайомого. По змозі не сидіть в офісі, а виконуйте роботу дистанційно.

Близнюки

1 вересня зірки допоможуть багатьом самотнім Близнюкам налагодити контакти з симпатичними представниками протилежної статі.

Рак

Вас охопить заздрість ― придушуйте це почуття. Корисно налаштувати себе на позитив. Емоційне навантаження може бути настільки великим, що доведеться прийняти заспокійливе.

Лев

Вас може попросити про прощення людина, яка колись вас зрадила. Не ведіться на її хитрощі.

Діва

Середа мине спокійно. Не надривайтеся на роботі, і все буде добре.

Терези

Терезам не варто нікуди поспішати. Побутова метушня підвищує ймовірність ускладнення перебігу якоїсь хвороби або може спровокувати стрес.

Скорпіон

В особистому житті Скорпіонів можуть чекати приємні звістки. 1 вересня стане особливим днем, коли ви зможете відчути себе бажаними і щасливими.

Стрілець

Стрільці просто звихнулися на тотальному контролі. Розслабтеся і отримуйте задоволення від кожного моменту. Будь-які перешкоди піддавайте аналізу.

Козеріг

Зосередьтеся на правильному розподілі витрат і об’єктивній оцінці ваших доходів. До кінця дня у вас з’явиться план дій на вересень.

Водолій

Водоліїв чекають цікаві знайомства і насичене спілкування з людьми. Ви встигнете зробити все, що запланували, якщо не будете відволікатися.

Риби

У Риб можуть відбутися значні зміни. Імовірно, одна яскрава подія може перевернути плани і направити життя в інший бік.

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