Як приготувати молоду картоплю? Пропонуємо вам прості рецепти страв із молодої картоплі на кожен день від учасника «МастерШеф» Дмитра Касапа. Молода картопля – корисний і смачний продукт, який легко приготувати і можна знайти в будь-якому магазині або на ринку. Як готувати страви з молодої картоплі? Читайте в матеріалі.

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Інгредієнти:

Приготування:

Більше на тему: Рецепти шашликів від Аліка Мкртчяна

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.