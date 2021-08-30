Як приготувати малосольні огірки в пакеті? Сухий посол – це спосіб приготування солоних огірків, при якому не використовується розсіл. Він вимагає мінімум часу і зусиль, до того ж приготовані за цим рецептом малосольні огірки виходять дуже смачними. Читайте, як зробити малосольні огірки в пакеті покроково.

Більше на тему: Пряні огірки по-корейськи: рецепт

Інгредієнти

Огірки — 1 кг

Сіль — 1 ст. л.

Цукор — 1 ч. л.

Зубок часнику — 2–3 шт

Пучок кропу

Приготування

Добре вимити огірки, обрізати кінчики з двох сторін. Кріп помити, струсити зайву воду, можна дрібно нарізати. Вибрати міцний поліетиленовий пакет. Скласти в нього огірки, насипати сіль і цукор, додати часник, порізаний пластинками, і кріп. Зав’язати пакет і кілька разів струсити, щоб сіль з цукром розподілилися рівномірно. Пакет прибрати в холодильник мінімум на 6 годин.

Можна зробити смак огірків більш пікантним, додаючи інші спеції і трави. Наприклад, дуже добре додавати цілі горошини коріандру і запашного перцю, зелень кінзи, селери або тархуна, листя вишні, хрону, смородини, дрібно нарізаний гострий перець.

Більше на тему: Малосольні огірки: рецепт

Готові малосольні огірки зберігати в холодильнику. Цей продукт активно віддає сік, тому зберігається не більше 2–3 днів.

Смачного!

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ