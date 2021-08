Сезон баклажанів у розпалі! Головне озброїтися кулінарними рецептами і встигнути поласувати усіма найулюбленішими стравами. Які страви з баклажанів можна приготувати? Ми підготували для вас топ-5 найсмачніших рецептів страв із баклажанів від експерта «Все буде добре» Євгена Поливоди. Детальніше – в нашому матеріалі.

Більше на тему: Страви з кабачків: 10 простих рецептів

Інгредієнти:

Для соусу:

Для заправки:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Кабачки в духовці: 10 рецептів запечених кабачків

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Більше на тему: Дієтичні страви з кабачків: топ-5 варіантів приготування

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

Для м’ясної начинки:

Для соусу Бешамель:

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

Спосіб приготування:

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.