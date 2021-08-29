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Марк Дробот святкує день народження

29.08.2021

Сьогодні, 29 серпня, актор легендарного серіалу «Кріпосна» Марк Дробот святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає артиста зі святом.

марк дробот

Всіма улюбленого актора Марка Дробота глядач вперше побачив 2006 року. Саме відтоді артист активно почав зніматися в різних проєктах. На сьогоднішній день його фільмографія налічує понад 30 картин.

марк дробот

Однією з крайніх і найголовніших ролей Марка є роль у легендарній драмі «Кріпосна», де він зіграв позитивного героя Миколу Дорошенка

Редакція сайту STB.UA вітає Марка Дробота з днем ​​народження і бажає багато творчих успіхів і нових досягнень у кінематографі!

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