Дедалі більше голлівудських зірок і топмоделей підстригають волосся і доводять, що в короткій стрижці не менше краси. Ви вже замислювалися, чи варто розлучитися з локонами і чи пасуватиме вам взагалі коротке волосся? Для початку, ознайомтеся з варіантами зачісок на коротке волосся в нашому матеріалі.

Ми розповімо, які стрижки абсолютно модні і як найкраще укладати коротке волосся. Так дозвольте собі надихнутися наступним візитом до перукаря і знайти саме той стиль, який вам підходить. Коротке волосся не завжди коротке. Будь то піксі чи боб: довжина має вирішальне значення. І це робить коротку зачіску дуже різноманітною.

Жінкам подобаються переваги короткої стрижки, яка за правильної укладки може бути дуже сексуальною. Стиль Pixie — це чиста сексуальна привабливість. Особливо широкі можливості ці зачіски дають для аксесуарів: від пов’язок на голову до шпильок і бантів різного дизайну.

Іншими словами, це суцільна довжина на рівні вух. Цього року все більше і більше зірок вибирають модний образ, а грубий зріз дедалі частіше можна побачити на вулицях.

Думаємо, ви часто зустрічали зухвалі образи, коли дівчата лаком або гелем укладали своє волосся назад. Ба більше, такий образ можна створити і в стилі мокрого волосся.

Класикою серед вічно трендових зачісок є каре. Воно майже ніколи не виходить з моди. Прикрасити його можна легкими кучерями і завивкою.

