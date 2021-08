Гороскоп на 28 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому потрібно прислухатися до думки більш досвідчених людей, а хто може отримати приємні звістки? Читайте гороскоп на 28 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овнам зірки обіцяють приємні зміни в житті. Вас чекає перспективне знайомство. Є сенс зайнятися своїм зовнішнім виглядом, відмовитися від шкідливої ​​їжі і відвідати стиліста.

День варто присвятити своїй сім’ї. Проведіть якомога більше часу з дітьми чи онуками. Не зайвою буде прогулянка в парку або в лісі. Свіже повітря корисне.

День обіцяє багато приємних змін у житті. Вам з легкістю вдасться вирішити складні питання. А чіткий план допоможе уникнути дрібних неприємностей.

Ракам зірки радять подбати про себе. Досить намагатися всім догодити. Почніть із власних бажань. Похід у кіно або вечір у тиші з книжкою в руках ― те, що вам зараз потрібно.

Не найкращий день для зміни іміджу. Однак в інших сферах усе прекрасно. Начальство задоволене, друга половинка оточить вас турботою, а діти змусять собою пишатися. Насолоджуйтеся життям.

Дів чекає дуже насичений день. Усього за кілька годин вам вдасться переробити гору роботи. І нехай ви потонете в рутині, зате ввечері залишитеся задоволені собою.

Зірки радять зосередити всю свою увагу на важливих справах. Не чекайте допомоги від колег і близьких. Увечері можливе повернення давнього боргу.

Прекрасний день для реалізації давно задуманих планів. Ви зможете заручитися підтримкою начальства. Тож успіх у справах вам забезпечений.

Стрільців чекає не дуже приємний день. Погані звістки, які принесе вам уранці неочікуваний гість, повністю змінять ваші плани. Не на краще.

День наповнення позитивною енергією. Зірки радять помедитувати і подумати, чого ви насправді хочете від життя. Відмовтеся від ухвалення будь-яких рішень.

Для того, щоб досягти бажаного результату, вам необхідно прислухатися до думки більш досвідчених людей. Зніміть корону. Вона заважає. Ви не найрозумніша людина на цій планеті.

У гонитві за успіхом не варто забувати про прості, але важливі людські якості. Великі гроші не принесуть щастя, якщо його не буде з ким розділити.

