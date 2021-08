29 серпня 2021 року, святкуємо Третій Спас, який також називають Горіховим або Хлібним. Він замикає двотижневий Успенський піст. Існує безліч прикмет, звичаїв, традицій, а також заборон, пов’язаних із цим днем. Що не можна робити на Горіховий Спас 2021, а також що обов’язково потрібно зробити цього дня, розповіла експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Олена Курилова.

29 серпня православні віряни відзначають останній Спас року. У народі це свято називають Горіховим або Хлібним. Назви пов’язані з тим, що саме в цю пору року люди зазвичай починали збір горіхів, а зі свіжозібраної пшениці господині випікали хліб, що був головною стравою свята. Однак, цей Спас має й третю назву – Полотняний. У народі говорили: «Перший Спас – на воді стоять, другий Спас – яблука їдять, третій Спас – на горі полотна продають». Звідси і назва.

Екстрасенс Олена Курилова також розповіла про це свято:

Олена Курилова розповідає, що обов’язково потрібно зробити в цей день:

«Жінки в стародавні часи ткали полотна для одягу на всю сім’ю. Як говорила моя бабуся: «У Спас тримай рукавички про запас». У цей день належить дбати про «утеплення», про запаси теплого одягу на зимовий період. Купуйте рукавички, теплі шкарпетки, шапки, светри. Також за деякими повір’ями таке полотно використовують для лікування хвороб. Якщо у вашому будинку є людина, яка має хвороби, хронічні хвороби – купіть саме в день Горіхового Спаса нову сорочку цій людині, одяг для сну або комплект постільної білизни.

В обід – відвідайте храм, щоб освятити куплений чоловіком хліб, освятити дрібнички, які будуть оберегом для вашої дитини, освятити цю сорочку. Обов’язково святяться горіхи (ліщина), почитайте молитву перед іконою Діоміда.

У цей день готувалися до зими. Перевірте засіки. Проведіть ревізію будинку і огляньте запаси круп, цукру меду, обов’язково складіть список необхідних покупок, серед яких повинна бути мука.

Перед сном добре помитися в лазні. Заздалегідь зробіть віник з ліщини, дуба, який за народними повір’ями захистить вас від пороблення і хвороб.

У цей день прийнято подавати на стіл випічку з зерна нового врожаю – це принесе здоров’я і достаток вашої сім’ї. У нашій родині традиційно на Горіховий Спас робиться медовик з борошно-медових коржів, з натуральним сметанним кремом і зверху обов’язково щедро присмачений волоськими крупно поколоти горіхами.

Скажу один секрет з мого особистого досвіду, яким зі мною поділилася старенька бабуся, яка була цілителькою. На Горіховий Спас людям, у яких є душевні хвороби або часті нервові розлади, зриви – необхідно посвятити 12 волоських горіхів в церкви і кожен місяць на повний місяць в темний час доби давати з’їсти по одному горіху щоб призвати душевну гармонію і спокій.

За стародавніми традиціями дівчата ворожили в цей день на горіхах, зриваючи їх з дерева. Розповім вам деякі трактування, якщо і ви захочете провести такий ритуал ворожіння. Якщо горіх стиглий – прийде любов, недозрілий – чекай новин, гнилий – буде біда, гіркий – проблеми в сім’ї. Якщо ви знайшли зрощені горіхи – зірвіть лівою рукою і покладіть в гаманець для того, щоб були гроші».

