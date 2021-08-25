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Місячний календар на вересень 2021 року: коли повня

25.08.2021

Місяць дуже серйозно впливає не тільки на здоров’я людини, а й на наше життя загалом. Саме тому потрібно знати фази Місяця. Так можна уникнути проблем із самопочуттям, а ще ретельно спланувати найважливіші події. Читайте в нашому матеріалі інформацію про те, коли у вересні 2021 року молодик і місяць у повні.

лунный календарь 2021

Дати молодика і повні у вересні 2021:

Дата молодика у вересні 2021 — 7 вересня о 5:37.

Дата повні у вересні 2021 — 21 вересня о 19:05.

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Фази місяця по числах у вересні 2021:

  • 1‒6 вересня — спадний Місяць.
  • 7 вересня о 5:37 — молодик.
  • 8‒20 вересня — зростаючий Місяць.
  • 21 вересня о 19:05 — повня.
  • 22‒30 вересня — спадний Місяць.

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