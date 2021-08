Новий сезон — нові тенденції! Це стосується і нігтів. Якщо восени 2021 року ви захочете носити подіумні тенденції, це зовсім нескладно: найпопулярніші нігтьові тренди не тільки прості, а й абсолютно зручні. Єдина складність ― вирішити, який вам більше сподобається. Трендовий манікюр на довгі нігті на осінь 2021 — дивіться в матеріалі.

Темний не завжди має означати чорний. Восени 2021 року ми воліли б носити на нігтях темно-синій, темно-червоний або темно-зелений колір. Такі тони не світяться, а здаються приглушеними. Найкращий манікюрний тренд для всіх, хто любить непомітний, але при цьому кольоровий лак.

У цьому сезоні не обійтися без лаку для нігтів, але він може бути абсолютно натуральним! Якщо вам зовсім не подобаються кольори або мерехтливі покриття, ви можете без проблем використовувати прозорий лак, бо він також модний восени і навіть взимку 2021 року. Прозорий лак для нігтів найкраще використовувати на круглу або квадратну форму.

Французька класика також була збережена, але тепер її носять у всіх мислимих і немислимих варіантах. У французькому манікюрі дуже важливий творчий підхід: білий кінчик нігтя можна замінити, наприклад, матовим фінішем або іншим кольором.

