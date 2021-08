У вересні на нас чекають дві сильні магнітні бурі. Ці події можуть вплинути на здоров’я метеозалежних людей. Щоб підготуватися до магнітних бур, а також успішно впоратися з поганим самопочуттям — читайте наш матеріал.

Якщо ви з тих, хто найбільш схильний до впливу нестабільного геомагнітного фону, то слід знати, що початок і кінець вересня будуть справжнім випробуванням для вас. Адже саме в ці періоди настануть магнітні бурі.

Потужна магнітна буря відбудеться 6 вересня. За прогнозами фахівців вона буде дуже сильною і впливовою.

Наступна магнітна буря очікується наприкінці місяця — 26 числа. Її можуть відчути не тільки метеочутливі люди.

Щоб легше пережити цей період, відмовтеся від шкідливої ​​їжі, а також спіть не менше 8 годин. Варто зменшити час перегляду ТБ, користування ПК, а також скоротити тривалість розмов по стільниковому зв’язку. Дайте своїй нервовій системі повний спокій. Тоді ви набагато легше перенесете магнітні бурі вересня 2021 року.

