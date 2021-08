Гороскоп на 26 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто бути більш оптимістичним, а хто повинен присвятити свій вільний час батькам? Читайте гороскоп на 26 серпня від екстрасенсів СТБ.

Непростий день. Близькі так і намагаються вивести вас на конфлікт. Однак зірки радять тримати себе в руках, інакше великої сварки не уникнути.

На роботі можуть виникнути дрібні неприємності. Спробуйте не замовчувати проблему, а відразу ж її обговорювати. Не бійтеся висловити невдоволення. Тільки в м’якій і коректній формі.

Ваша друга половинка дещо нервова і так і хоче поскандалити. Не йдіть на поводу в емоцій. У всіх бувають важкі дні. Будьте мудрішими. Вам за це потім тільки спасибі скажуть.

День наповнення позитивною енергією. Позбавтеся від мотлоху і зробіть прибирання в оселі. Заразом можна відмовитися від спілкування з недоброзичливцями і заздрісникам.

Перш ніж ухвалювати важливі рішення, добре все обміркуйте і порадьтеся з близькими. Зараз не найкращий час для ризику. Можуть бути фінансові втрати.

Непростий день. Відмовтеся від покупок і фінансових вкладень. Тримайте кошти при собі. Цілком імовірно, що в недалекому майбутньому вам знадобляться великі гроші.

Непростий день. Ви будете сумніватися практично з будь-якого приводу. Відмовтеся від самокритики і більше вірте у свої сили. Тільки оптимізм і наполеглива праця принесуть удачу в справах.

Ви раз у раз будете боротися зі спокусами. Вас спробують вивести на провокацію і підштовхнути до необдуманих учинків. Але чи варта гра свічок?

У вас з’явився конкурент, який захоче зайняти вашу посаду. Будьте уважні та обережні. Не розказуйте про свої плани колегам. Цілком імовірно, що хтось захоче реалізувати ваші ідеї.

На вас чекає не найсприятливіший день для ухвалення важливих життєвих рішень. Відкладіть зміни до кращих часів. В іншому разі можете зазнати невдачі і серйозних фінансових втрат.

Ви занадто часто озирається на минуле. Краще зосередити свою увагу на майбутньому. А воно обіцяє бути прекрасним. Якщо тільки ви будете працювати в цьому напрямку.

Зірки радять провести весь свій вільний час із батьками. Вони потребують вашої уваги. Відкладіть усі справи. Турбота про близьких ― ось ваш пріоритет.

