Гороскоп на 25 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому треба бути уважним, а хто отримає приємний сюрприз від Долі? Читайте гороскоп на 25 серпня від екстрасенсів СТБ.

Трохи напружений день. Можливі конфлікти з коханою людиною. Намагайтеся не емоціонувати і прислухатися до думки оточення.

Прекрасний день, який обіцяє багато сюрпризів. Є ймовірність отримати несподіваний фінансовий прибуток. Вечір проведіть у колі сім’ї.

День обіцяє бути дуже вдалим. Але тільки в тому разі, якщо ви будете готові до змін і з відкритою душею зустрінете всі труднощі.

День планування. Зірки радять сісти і подумати, чого ви насправді хочете. Не бійтеся змін. До вечора очікується прихід гостей. Добре проведіть час.

Вам варто зосередити свою увагу на сім’ї. Проведіть час із дітьми, погуляйте, поговоріть відверто. Їм бракує вашої уваги.

Напружений день. На роботі проти вас плетуть змову. У ваших інтересах з’ясувати, хто зачинщик, і прибрати конкурента з дороги.

Більше на тему: Фінансовий гороскоп на серпень 2021 по знаках зодіаку від Хаяла Алекперова

Не виключена поява на вашому шляху невеликих труднощів, особливо якщо нові задуми належать до розряду ризикованих. Зірки радять не ухвалювати імпульсивних рішень і завжди думати головою.

Суперечливий день. Не треба ухвалювати поспішних рішень, проте й зволікати не варто. Можливі знайомства з впливовими людьми. Спробуйте закріпити корисні зв’язки.

Хороший день. Є можливість узяти участь у новому цікавому проєкті. Однак зірки радять бути вкрай обережним, щоб не на косячити.

Небезпечний день. Можливі серйозні конфлікти, і ви будете готові обстоювати свою правоту будь-якими засобами, незважаючи на наслідки, що може ускладнити і без того важку ситуацію.

Напружений день. Є ймовірність зради з боку близького друга. Запасіться терпінням і міцними нервами. Незабаром вам вдасться отримати реванш.

День обіцяє початок нових гармонійних стосунків. Можливо, ви дізнаєтеся про скоре поповнення в родині. Якщо потрібна допомога ― запитайте поради у батьків. Вони підкажуть.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.