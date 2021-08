Щороку 24 серпня Україна відзначає найважливіше для кожної держави свято – День Незалежності. 2021 року ця дата припадає на вівторок, тому на українців чекає два додаткових вихідних, щоб повноцінно відсвяткувати й відпочити. Про історію свята, а також про те, як збираються провести цей день зірки телеканалу СТБ, – в матеріалі.

Вперше День Незалежності України відзначили 16 липня 1991 року – в річницю прийняття Декларації про державний суверенітет України Верховною Радою УРСР. У постанові «Про День проголошення незалежності України» було зазначено:

«З огляду на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Декларації про державний суверенітет України 16 липня 1990 року, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє: вважати день 16 липня Днем проголошення незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України».

Однак пізніше виникла потреба перенести дату на 24 серпня 1991 року. Саме цього дня Верховна Рада Української РСР прийняла «Акт проголошення незалежності України». Потім він був підтверджений на всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року і змінив історію країни назавжди. Відтоді Україна була проголошена незалежною і суверенною державою.

Ведучий романтичного реаліті «Холостячка», легендарного шоу «Україна має талант» і проєкту про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Григорій Решетник вітає глядачів СТБ.

Більше на тему: Недорогий відпочинок на морі в Україні: список місць

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.