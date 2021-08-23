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Олексій Яровенко святкує день народження

23.08.2021

Виконавець однієї з головних ролей легендарного серіалу «Кріпосна» Олексій Яровенко святкує день народження. Сьогодні, 23 серпня, талановитому акторові виповнюється 34 роки. Редакція сайту STB.UA вітає артиста зі святом!

Олексій Яровенко — усіма улюблений актор, який зміг полонити серця українських глядачок. Роль у легендарній драмі «Кріпосна» показала чоловіка як справжнього героя, мужнього борця за справедливість і своє кохання.

яровенко алексей

Талант і акторська майстерність Олексія не мають кордонів, так само, як і любов глядача. Редакція сайту STB.UA вітає артиста зі святом і бажає нових творчих досягнень!

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