Виконавець однієї з головних ролей легендарного серіалу «Кріпосна» Олексій Яровенко святкує день народження. Сьогодні, 23 серпня, талановитому акторові виповнюється 34 роки. Редакція сайту STB.UA вітає артиста зі святом!

Олексій Яровенко — усіма улюблений актор, який зміг полонити серця українських глядачок. Роль у легендарній драмі «Кріпосна» показала чоловіка як справжнього героя, мужнього борця за справедливість і своє кохання.

Талант і акторська майстерність Олексія не мають кордонів, так само, як і любов глядача. Редакція сайту STB.UA вітає артиста зі святом і бажає нових творчих досягнень!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.