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Ольга Сумська святкує день народження

22.08.2021

Сьогодні, 22 серпня, народна артистка України Ольга Сумська святкує день народження. Редакція сайту STB.UA вітає легендарну актрису театру і кіно зі святом!

ольга сумская

У костюмованій драмі «Кріпосна» Ольга Сумська зіграла одну з головних ролей — матір головного героя Софію Косач. Глядач побачив артистку в амплуа поміщиці, яка всією душею любить своїх дітей. Роль добропорядної, благородної і вишуканої пані підійшла Ользі, як нікому іншому. Глядач знову насолодився неймовірною акторською майстерністю артистки.

ольга сумская

У вільний від зйомок час Ольга любить подорожувати Україною і готувати для коханого чоловіка.

ольга сумская с мужем

Редакція сайту STB.UA вітає Ольгу Сумську з днем ​​народження і бажає творчого натхнення і ще безліч легендарних ролей!

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