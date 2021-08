Що приготував новий тиждень усім знакам зодіаку? Як правильно його провести і не нажити неприємностей? Читайте в гороскопі на тиждень з 23 по 29 серпня 2021 року.

Часто трапляється непередбачене. Час від часу ваша гнучкість піддається випробуванню у повсякденному житті. Плани і дати не збігаються з очікуваннями. Та завдяки Юпітеру ви прекрасно ладнаєте з іншими і за необхідності можете непогано імпровізувати. Дуже важливе терпіння, адже іноді воно спрацьовує на вашу користь.

На цьому тижні Місяць відкриває вам вікно у світ можливого і раптового натхнення. Зверніть увагу на свої сни, в них може бути цікаве повідомлення для вас. Рідні та близькі роблять ваші дні дуже комфортними, вони завжди готові прийти на допомогу. Ви відчуваєте повне задоволення ще й тому, що ваша внутрішня сила дає вам упевненість у собі. Незалежно від того, що ви робите, ви знаєте, що ніщо не може піти не так.

Стрес і перенапруження роблять вас сприйнятливими і вразливими. Проте на цьому тижні доля запрошує насолодитися маленькими радощами життя саме вдома. Іноді весела ігрова ніч з друзями або романтична прогулянка з партнером — це те, що здатне заповнити втрачену енергію. У жодному разі ви не повинні виконувати чужі обов’язки. Навчіться казати «ні».

У розмаїтті емоцій ви часто втрачаєте важливі дрібниці. Зрештою ви гадаєте, що пішло не так. Незважаючи на хвилювання, намагайтеся залишатися критичним, а не просто бачити те, що ви хочете бачити. Це особливо важливо на цьому тижні, коли Місяць так сильно впливає на ваш знак.

Знайте: якщо ви залишитеся мирним і поблажливим, нічого поганого не трапиться. Швидше використовуйте позитивну енергію Марса, щоб просуватися вперед у своїй роботі. Якщо ж дозволятимете собі зриватися, психувати і кричати, то притягнете біду.

Почуття і закоханість роблять вас енергійним і водночас випромінюють міцний баланс привабливого і надійного партнера. Тепер важливо, щоб ви розкрилися і вилізли зі своєї емоційної броні. Тоді в цієї енергії є можливість привести вас у здорові стосунки. Кар’єри це також стосується.

На цьому тижні ви повністю у своїй стихії. Оплески і захоплення лестять вашому его. Але Венера пробуджує в вас тугу за глибокими почуттям. Можливо, в цей момент поруч із вами Близнюки або Терези. Зверніть увагу на людей цих знаків зодіаку і спробуйте більше з ними взаємодіяти.

Цей тиждень подарує вам багато сил і радості. Ви повинні використовувати це і на професійному рівні. Планета кохання Венера також сприятлива. Якщо ви зараз самотні, цей тиждень спілкування змусить вас закохатися або, принаймні, звернути увагу на потенційного кандидата. Однак твердо закохані Скорпіони можуть зайти надто далеко у флірті. Тож будьте обережні і нічого не ставте на карту.

Ви хочете більшої безпеки чи вас більше приваблюють ризик і пригоди? Тепер ви можете знайти правильну відповідь на це запитання: Меркурій пропонує вам безліч можливостей, Марс дає сміливість іти на ризик, а Уран ― надію на успіх. А успіх у кінцевому підсумку означає безпеку. Тож ризикуйте.

На цьому тижні у вас удвічі більше сили і, отже, вдвічі більше успіху. Тепер ви, нарешті, можете заявити про себе у справі. У ваших противників закінчується повітря, а ви — блискучий переможець.

Ваша харизма не минеться без наслідків: ви набираєте багато компліментів на роботі. А ось в особистому житті все йде коту під хвіст. Час згадати, як довго ви будували ці стосунки. Влаштуйте романтичний вечір, можете навіть вибрати день для походу до сімейного психолога. Зірки попереджають, що цей тиждень — останній шанс виправити помилки.

Нарешті у вас є можливості, яких ви не очікували. Усе, що вам потрібно зробити, це скористатися ними! Юпітер відкриває для вас нові двері. У вас є чудові ідеї, і ви можете донести їх до керівника. Пориньте в роботу. Не гайте часу на дозвілля. Цей тиждень ― ваш шанс.

