Якому знаку зодіаку треба переглянути своє ставлення до роботи? А кому час відпочивати і перезавантажуватися? Читайте в прогнозі від астрологів СТБ на 23 серпня 2021 року.

Протягом дня вами будуть керувати сили Місяця і Марса. Ви сповнені натхнення і закоханості в нове життя. Поділіться з другою половинкою цими емоціями.

Сьогодні важливо бути точним, також звертати увагу на безліч дрібниць.

Не дозволяйте собі поспішати, інакше будуть помилки. Також будьте більш спокійні за кермом, якщо ви водій.

Якщо ви боретеся з підвищеним тиском, то час звернутися до лікаря. А ті представники знака, яких ця недуга обійшла стороною, повинні взятися за превентивні заходи.

Усе спокійно і легко. Ви в хорошому настрої. Усе йде за планом. Однак стежте за своїми особистими речами, щоб не загубити або не забути їх десь у громадському місці.

Не відволікайтеся, навіть якщо інші продовжують намагатися вас зайняти своїми проблемами. Досить бути всемогутнім. Зараз ви зайняті своїми питаннями і налагоджуєте своє життя.

Справи вбік. Час для відпочинку! Швидше зв’язуйтеся з друзями, обмінюйтеся новинами. У них зібралося чимало приємних звісток для вас.

Сила в спокої, не дозволяйте іншим занурювати вас у психоз. Абстрагуйтеся від настирливих повчань оточення.

Місяць на вашому боці. Це означає, що ви можете чудово концентруватися. Але це також означає, що на вас чекають випробування, пройти які під силу не всім.

День розпочнеться неприємно, адже деякі люди все ще трохи грубуваті вранці. Це не має вас турбувати. Постарайтеся проігнорувати і вийти на позитивну розмову.

Після полудня Місяць викличе короткочасні хвилювання, але загалом вам не доведеться багато працювати.

Сьогодні вам потрібні подробиці, а також доведеться зайнятися справжнім розслідуванням.

