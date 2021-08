Якщо хочете досягти успіху і не потрапити в неприємності, то читайте астрологічний прогноз на 22 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Не дозволяйте гарячкового ритму заразити вас, продовжуйте проживати день у своєму ритмі, але з концентрацією. Тоді ви все закінчите швидше.

Нарешті ви можете побалувати себе пінною ванною, в ідеалі з поживними добавками. Ваше тіло проситься на відпочинок, думки давно не про роботу. Тому дозвольте собі повний релакс.

Навіть сьогодні Місяць перебуває у фазі прямого впливу на вас. Ви хочете дивитися на ситуацію нестандартно. Чому б і ні? Увійдіть на нову територію, відкрийте себе для прогресу.

Не журіться. Пориньте в повноцінне життя. Дозвольте змінам вриватися у ваше повсякдення. Не бійтеся нових знайомств і нових інтересів.

Справи підуть не дуже добре. Безглузді дискусії не приводять до реального результату. Дайте волю своїм почуттям. Скажіть, що думаєте, і постарайтеся переконати всіх у своїй правоті.

Ви трохи збилися зі шляху. Гарячковий темп перевертає все з ніг на голову. Не намагайтеся це зупинити. Такий хаос потрібно пустити на самоплив.

Нарешті ви можете розслабитися і насолоджуватися своїм вечором. Можливо, нагрянуть гості. Будьте готові провести вихідний у галасливій компанії.

Діяти за правилами — не варіант. Іноді доводиться імпровізувати. Та, як завжди, у вас це виходить чудово.

Прийміть, коли у когось інша думка. Ви постанете лише в кращому світлі, коли припините сперечатися.

Сьогоднішнє положення Місяця для Козерогів означає, що список справ стає все довше і довше. Не хвилюйтеся, у вас усе вийде.

Коли справа доходить до ухвалення рішення, необхідні компроміси. Так, із цим буде складно примиритися. Однак повірте, що вам потрібен свіжий погляд на ситуацію.

Ви втомилися і скоро будете валитися з ніг. Щоб наповнитися новими силами, відвідайте масажний салон або спа. Також потрібно на якийсь час відмовитися від алкоголю.

