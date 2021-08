Новий день — нові очікування. Щоб добре провести суботу, потрібно знати, що ж обіцяють зірки. Читайте астрологічний прогноз на 21 серпня 2021 року від експертів СТБ.

Увечері вже не потрібно творити чудеса. Ви берете на себе обов’язки чарівниці, яка в будь-яку секунду виконує чужі бажання. Дайте собі відпочинок. Відпустіть хватку.

Протягом дня вами керуватимуть Місяць, Меркурій і Марс. Ви сповнені сили та імпульсу. Вам багато чого до снаги.

Ви можете багато чого досягти, вашу мотивацію неможливо сповільнити. Ви успішно проявите себе в конкретній справі. Однак пам’ятайте, що не можна брати в борг, а також у подарунок чужі речі. Вони принесуть невдачу.

Ви в хорошій формі, але все ще хочете трохи зайнятися спортом. Не відмовляйте собі в цьому. Вечірні тренування допоможуть зміцнити сон, налагодити кровообіг і додадуть нових сил.

Сьогодні важливо бути точним, також звертати увагу на безліч дрібниць. Не пропустіть важливий знак долі.

Не дозволяйте зараз поспішати, інакше будуть помилки. Вам точно їх не можна допускати. Адже Діви дуже неуважні сьогодні. А це загрожує наслідками у вигляді штрафів.

Якщо ви боретеся з підвищеним артеріальним тиском, то не вставайте зайвий раз із ліжка. Вам важливо відновити сили.

Місяць впливає на ваш розум, що утворює неймовірний тандем. Їх не зупинити. Все спокійно і легко. Ви в хорошому настрої. Усе йде за планом.

У вас зв’язані руки. Сила в спокої, не дозволяйте іншим зводити вас з розуму. Промовчіть зайвий раз, щоб не наробити дурниць.

Сьогодні у вас все вийде краще, ніж у вашого колеги або сусіда. Але все це не варто обговорювати зі знайомими, які добра точно не побажають. Пам’ятайте, за милою усмішкою часом стоять злі наміри.

Суботня програма включає медитацію. Вам час прислухатися до свого тіла і самопочуття. Вас уже давно щось турбує. Це терміново потрібно вирішувати.

Ви можете прекрасно концентруватися. Але це також означає, що на вас чекають моменти натхнення, які не можна пропускати повз. Повірте, сьогоднішні ідеї можуть стати доленосними.

