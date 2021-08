Яблучний Спас у 2021 році святкують 19 серпня. У церковному календарі він позначений як велике свято – день Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Як правильно відзначити Яблучний Спас, а також яких традицій варто дотримуватися цього дня, нагадала переможниця 5 сезону «Битви екстрасенсів» Жанна Шулакова.

Преображення Господнє вважається одним із найбільших церковних свят і входить у цикл «дванадесятих» днів. Вони присвячені подіям земного життя Господа Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. У цей день прославляється поєднання божественного та людського начал в Ісусі Христі. На горі Фавор Спаситель розкрив себе як Бога, давши своїм учням одкровення слави Другої Особи Трійці (Христа), прихованої від очей чужих у земному житті. Тому свято Преображення має ще одну назву – Спас на горі.

Яблучний Спас є мирською назвою церковного свята. Саме з ним пов’язані всі народні прикмети, традиції та звичаї.

Жанна Шулакова також розповіла, що «Другий, або Яблучний, Спас відзначався у дохристиянські часи в середині серпня – наприкінці збору врожаю. Він нагадував народу про велику силу природи та її неоціненні дари. В Яблучний Спас за традицією святкові служби проходять у всіх діючих православних храмах, де віряни сповідаються і причащаються. Люди здавна вважають, що Господь посилає на людей своє благословення в Яблучний Спас.

Після Богослужіння в храмах освячуються фрукти – звичай цей іде від Старого Заповіту. У ті далекі часи в храм для благословення люди несли злаки і грона винограду на знак подяки Всевишньому. Традиція на Русі, де виноград далеко не скрізь ріс, змінилися – люди стали освячувати яблука, збір яких припадав на Яблучний Спас. Відповідно, головним символом свята стали яблука, які уособлюють достаток і добробут.

Парафіяни цього дня несуть до церкви кошики з виноградом, яблуками та іншими плодами, які починають їсти тільки після обряду освячення.

На Яблучний Спас, за стародавнім повір’ям, ангели пригощають яблуками душі дітей на небесах. Тому батьки, які втратили дітей, після обряду освячення роздавали частування в храмі або частину яблук залишали на могилках.

На кладовище за традицією і сьогодні йдуть після церковної служби і поминають всіх спочилих родичів, а не тільки дітей».

Яблучний Спас – це єдиний Спас, до якого на Русі готувалися заздалегідь. За два тижні до свята люди переставали їсти яблука, чекаючи святкового дня Другого Спаса.

У сам Яблучний Спас всі фрукти освячували в церкві, потім їли їх цілий день, готували різні страви з яблуками та заготовляли фрукти на зиму. Вважалося, що більше страв на столі, то багатшим буде наступний урожай. Як і під час інших Спасів – Медового та Горіхового, – вірили, що в день свята продукти мають лікувальні властивості.

Жанна додає, що «у свято заборонені будь-які роботи по дому, шиття, прання і будівельні роботи – на Яблучний Спас можна тільки готувати їжу і збирати урожай».

