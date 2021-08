Чоловічі стрижки вже дуже давно перестали обмежуватися розмитим визначенням «Мені простіше і коротше»! Сьогодні різновидів чоловічих модельних зачісок мало не стільки ж, скільки і рішень для дівчат. І ця тенденція посилилася: чоловічі стрижки 2021 стають ще більш агресивними, молодіжними та незвичайними!

Старий улюблений спосіб — просто поголитися налисо — давно пішов у минуле! Навіть найкоротші чоловічі стрижки 2021 стають усе більш незвичайними та оригінальними, підкреслюючи індивідуальні особливості своїх володарів.

Практичний і дуже простий в укладанні кроп зміщує з олімпу чоловічих стрижок 2021 складніший у всіх сенсах андеркат. Укладати кроп простіше простого: нанесіть на пасма горошину моделювальної помади, а потім розчешіть гребінцем з рідкими зубцями — спочатку по діагоналі від правого боку потилиці до лівого краю лоба, а потім навпаки. Вийде стильний текстурний візерунок.

Бокс і напівбокс набули ще яскравіших контурів. Перепад між довжинами стає більш очевидним, а майстри винаходять додаткові способи посилити характер власника модної чоловічої стрижки: наприклад, вистригаючи на потилиці незвичайні візерунки.

У 2021 році найбільш популярною варіацією чоловічої зачіски британки стане брутальна мілітарі-версія: недовгий багатошаровий чубчик, коротко стрижена потилиця і яскраво виражений проділ. Що ж, стилісти зробили ставку на мужню і практичну модель — з такою стрижкою зручно і в офісі, і в спортзалі. Схоже, зараз чоловіча стрижка 2021 року — британка — як ніколи відповідає своїй назві.

Родичка британки, але з більш плавними переходами від рівня до рівня — ось відмінні риси цієї модної чоловічої стрижки. 2021 зберіг головні особливості зачіски, додавши до основного модний зачіс чубчика набік!

Модній стрижці андеркат у 2021 році доведеться обзавестися яскраво вираженим проділом, що розділяє два береги — подовжені пасма і дуже короткі. Виглядає стильно і навіть трохи загрозливо: хороший варіант для впевнених у собі хлопців!

