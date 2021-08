Якому знаку зодіаку варто бути розсудливим? А кому час взятися за роботу? Читайте гороскоп на 20 серпня 2021 року від астрологів СТБ.

Ви в хорошому настрої. Усі зустрічі пройдуть під хорошими зірками. Ви дійдете згоди з партнерами.

Вам не дуже подобається та енергія, яка йде від розташування зірок. У вас багато справ, але ви не можете на них зосередитися. Не поспішайте, навчіться діяти за планом.

Не поспішайте ділитися планами, ідеями або успіхами. В іншому разі чужа заздрість може все перекреслити.

Ви як і раніше дуже активні і берете багато роботи на себе. Час стати розсудливим і подумати про здоров’я.

Ви можете зробити більше, ніж планували. А все завдяки натхненню, яке дарує Місяць. Скористайтеся цією суперсилою.

Відмовки вже не допомагають. Тепер треба акуратно і правильно виконувати свої обов’язки. Постарайтеся не розпорошуватися на дурниці.

Схоже, що ви нарешті досягли того успіху, якого заслуговуєте. Але не час розслаблятися. Хтось явно намагається перешкодити вашим планам. Будьте уважні.

Стежте за новинами, можливо, через мить з’явиться більше інформації. Повірте, цей день може змінитися кардинально, якщо ви зрозумієте натяки долі.

Коли Місяць впливає на Стрільців безпосередньо, це означає: робота, робота і ще раз робота. Вона вимагає концентрації, наполегливості, терпіння і старанності.

Через навантаження ваші думки блукають у світах снів. Зробіть перерву. Інакше ризикуєте злягти з нервовим зривом і перевтомою.

Складіть план на день ― і побачите, що нічого не встигаєте. Врахуйте це і відкладіть не надто важливі зустрічі на пізніше. Сьогоднішній розпорядок дня — це сніданок, робота, домашні справи, сім’я і відпочинок.

Здається, потрібно звернути увагу на особисте життя. Ваша друга половина віддаляється від вас. Поговоріть відверто. Час повертати колишній зв’язок.

