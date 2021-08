24 серпня українці відзначають 30-ту річницю незалежності України! На честь національного свята відбудеться військовий парад, який у 2021 році вперше пройде відразу на трьох локаціях: на Хрещатику, на Дніпрі, а також в Одесі. Де і коли дивитися парад до Дня Незалежності України — дізнайтеся в нашому матеріалі.

30-річчя незалежної України країна планує відзначити масштабним парадом, у якому будуть задіяні більше п’яти тисяч військових, 100 літальних апаратів, а також 400 одиниць озброєння та іншої техніки. Також відомо, що парад військ уперше почнеться спільним виносом державного прапора України українськими військовими і представниками країн-партнерів України, що засвідчить їхню підтримку української незалежності. Парад можна буде подивитися особисто в Києві на Хрещатику і на Дніпрі, а також в Одесі.

Парад військ, проведення якого заплановано на столичному Хрещатику, включатиме прохід пішої колони, проїзд механізованої колони і проліт повітряної колони.

На річці Дніпро в Києві передбачено урочисте проходження катерів і проліт авіації, повітряний і водний показ озброєння та військової техніки.

Парад в Одесі відбудеться з урочистим проходженням бойових кораблів і прольотом авіації, показом озброєння та військової техніки.

24 серпня на телеканалі СТБ відбудеться трансляція параду. Початок трансляції о 10:00.

