Неофіційний гімн: KHAYAT презентував символічну композицію до                                        30-річчя незалежності України

Український виконавець KHAYAT презентував нову композицію під назвою «Гімн землі».

За словами музиканта, пісня була в розробці ще кілька років тому, але ніяк не могла набути остаточної форми через творчі сумніви та циклічне переписування тексту.

KHAYAT — український музикант та виконавець. Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2020, номінант «YUNA-2021» у категорії «Найкращий виконавець», лауреат премії «Українська пісня року-2020». До слова, нещодавно KHAYAT став запрошеним гостем на грандіозному шоу «Україна має талант». Молодий виконавець відвідав кастинг і підтримав тих артистів, які тільки-но розпочинають свій шлях до зірок.

