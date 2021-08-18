Неофіційний гімн: KHAYAT презентував символічну композицію до                                        30-річчя незалежності України

Український виконавець KHAYAT презентував нову композицію під назвою «Гімн землі».

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«Це маніфест кожного українця, що транслює любов і подяку своїй Батьківщині. Він не є типовим актом возвеличення, а, скоріше, відвертим проявом громадянської свідомості крізь голоси поколінь. Гучне слово “гімн” було обране не тому, що я на щось претендую, а тому, що воно чітко окреслює усю урочистість, символічність та значущість цієї роботи для мене як для автора і українця, в першу чергу», — розповів KHAYAT.

За словами музиканта, пісня була в розробці ще кілька років тому, але ніяк не могла набути остаточної форми через творчі сумніви та циклічне переписування тексту.

«Мені дуже хотілось, щоб ця композиція не стала типовою описовою пісенькою про жовті поля і синє небо, яких і так є багацько. Я пішов на ризик і зрозумів, що єдиною можливою формою є діалог. “Гімн землі” — це майже інтимна розмова “матері” і її сина, а основна ідея цього діалогу в умінні бути вдячним та цінувати те, що маєш», — поділився KHAYAT.

KHAYAT — український музикант та виконавець. Фіналіст Національного відбору на Євробачення-2020, номінант «YUNA-2021» у категорії «Найкращий виконавець», лауреат премії «Українська пісня року-2020». До слова, нещодавно KHAYAT став запрошеним гостем на грандіозному шоу «Україна має талант». Молодий виконавець відвідав кастинг і підтримав тих артистів, які тільки-но розпочинають свій шлях до зірок.

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