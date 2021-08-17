Варення зі слив із шоколадом: покроковий рецепт від фіналіста проєкту «МастерШеф. Професіонали»
17.08.2021
Варення зі слив із шоколадним смаком ‒ б`ємося об заклад, ви такого ніколи не куштували! А дарма: це варення зі слив готується просто та швидко. Смаколик виходить ароматним і дуже смачним. Таке варення зі слив із шоколадним смаком буде доречним у холодні зимові вечори до чашки чаю або глінтвейну. Фіналіст проєкту «МастерШеф. Професіонали» Юрій Негрич розповів, як приготувати варення зі слив зі смаком шоколаду.
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Інгредієнти:
- сливи ‒ 2 кг
- цукор ‒ 1 кг
- какао-порошок ‒ 5 ст. л.к
- ванілін ‒ 2 ч. л.
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Приготування:
- Сливу для варення вибирайте свіжу, пружну, обов’язково, щоб ягода була не перезріла.
- Ретельно промийте ягоди та видаліть із них кісточки. Для зручності можете розрізати сливи навпіл.
- У посуд зі сливами, з яких вже видалені кісточки, насипте 0.5 кг цукрового піску. Після цього ягоди з цукром повинні настоюватися протягом доби (потрібно, щоб сливи виділили сік).
- Через добу додайте до слив із цукром какао, ванілін і 0.5 кг цукру, який залишився, попередньо змішавши всі сухі інгредієнти.
- Після цього перемішайте всю суміш і поставте варитися на повільний вогонь на 40 хвилин. Протягом всього процесу варіння помішуйте ароматну суміш.
- Баночки для варення необхідно простерилізувати.
- Ще гаряче варення зі слив розподіліть по банках і закатайте їх.
- Переверніть банки з варенням до повного охолодження.
Все, ваше варення зі слив із шоколадним смаком готове! Не забудьте сховати його в темне прохолодне місце!
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