Щорічно у серпні увесь православний світ відзначає три Спаси — Медовий, Яблучний і Горіховий. Це стародавні свята, присвячені збору врожаю, в яких тісно переплелися християнські та народні традиції. Коли в 2021 році Медовий, Яблучний і Горіховий Спас? Які традиції пов’язані з цими святами? Всі деталі читайте в матеріалі.

Перший Спас, або Медовий Спас, святкують 14 серпня. З цього часу пасічники починають збирати мед. Друга назва цього свята — Мокрий Спас. Зазвичай саме цього дня наші пращури освячували воду. Також на Медовий Спас освячували цілющі трави і мак, щоб здоров’я і майно процвітали. Ще одна назва Медового Спасу — Маковій ― пов’язана з тим, що цього дня церква вшановує пам’ять семи братів Маккавеїв і матері їхньої Соломонії, які зазнали мученицької смерті за віру в ІІ ст. до н. е.

На Медовий Спас починається Успенський піст — один із чотирьох багатоденних постів, установлених православною церквою. Тому в це свято пригощалися медовиками та пряниками з пісного тіста. Успенський піст досить строгий.

Услід за Медовим Спасом настає другий Спас — Яблучний. У цей час у садах достигають яблука та інші фрукти. Розпочинається збір урожаю та заготовля його на зиму. За народними повір’ями, їсти фрукти до освячення в церкві не можна було, тому вранці на Яблучний Спас люди приносили до церкви для освячення кошики з яблуками та іншими фруктами, ягодами і злаками .

Свята Спаса в серпні завершуються третім, головним серед усіх, Горіховим Спасом, який випадає на 29 серпня. Це свято має багато інших назв: Малий, Хлібний, Холодний, Полотняний. Остання назва виникла не просто так. За переказами, до Спасителя прийшов художник — посланець князя Едесси ― і попросив у Нього дозволу намалювати Його зображення, яке б допомогло зцілити хворого владику. Проте написати Образ Спасителя живописцю не вдавалося, тоді Христос умився, витер обличчя полотном, на якому одразу чітко проступили Його риси. Князь, отримавши це полотно, швидко одужав. Спочатку реліквія зберігалася в Едессі, проте згодом її перевезли до Константинополя — перенесення святині відбулося 29 серпня.

Усі три Спаси — чудовий час, щоб подякувати природі за щедрий урожай. Наші пращури вважали, що саме у фруктах, горіхах та меді зосереджена позитивна енергія землі.

