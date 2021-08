Що приготував новий день усім знакам зодіаку? Читайте астрологічний прогноз на 17 серпня 2021 року від екстрасенсів СТБ.

Вівторок пройде під впливом Місяця. Не турбуйтеся, всі події будуть сприятливими для вас. Ви знаєте, що важливо саме в цій ситуації. Не відходьте від заданого курсу.

Ви креативні, що принесе вам користь у професійному плані. Будьте впевненіші в собі.

Ви добре відпочили, тому будете активні й динамічні. Це дасть змогу досягти будь-яких кар’єрних успіхів. Не бійтеся говорити з начальством про свої цілі.

Ви заряджаєте всіх своїм оптимізмом. І, до речі, вам вдається переконати інших у своїх ідеях. Тому сміливо збирайте команду мрії і до справи.

Ходьба, їзда на велосипеді чи біг ― увечері вам потрібно трохи потренуватися. М’язи настільки затиснуті, що вже негативно впливають на здоров’я.

Місячна енергія вам не дуже підходить. Ви не можете робити те, що хочете, а це швидко стає нестерпним. Спробуйте відкласти всі справи й усамітнитися для медитації та відновлення.

Стихійні зміни плану — це не кінець світу. Тому реагуйте спокійніше і не впадайте в паніку. Ви з усім впораєтеся. Головне, зберігайте холодний розум.

Олімпійські медалі вам не завоювати. Тому влаштовуйтеся зручніше вдома, готуйте смачну вечерю і переглядайте сімейні архіви. Час нервовій системі відпочити.

Відмінний початок дня, який створений для вас: Місяць керує вами, у вас є швидкість та імпульс. Ви не витрачаєте час на відкладання справ, а беретеся за них відразу.

Помітили, як тепер вами захоплюються за те, що у вас є власна думка? А ви боялися заявити про себе. Залишайтеся й далі таким упевненим і непохитним.

Місяць вас надихає, але також змушує трохи понервувати. Щоб не витрачати енергію даремно, розставте для себе пріоритети.

За вами пильно стежать заздрісники. Не давайте цьому вибити вас із колії. Менше розповідайте про успіхи, щоб не наповнюватися негативною енергією недоброзичливців.

