Зовсім скоро на телеканалі СТБ відбудеться грандіозна прем’єра нових серій детективного серіалу «Слід». Це українська адаптація відомого формату компанії TeleAlliance Israel. Читайте в нашому матеріалі біографію Богдана Рубана, який виконав роль хакера, біолога і керівника аналітичного відділу — Станіслава Шугаєва.

Богдан Рубан народився в Запоріжжі. З дитинства займався спортивно-бальними танцями. У цій сфері досяг великих успіхів: здобув звання майстра спорту, а також працював у балеті «Freedom» під керівництвом Олени Коляденко.

Богдан Рубан закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого, майстерня народного артиста України Богдана Бенюка. Хлопець має великий талант. Саме тому ще в студентські роки паралельно з навчанням працював у театрі танців «BallDance Theater» і в театрі мюзиклів «Comme il faut».

Акторську кар’єру Богдан почав у 2015 році з головної ролі — мажора Макса у фільмі «Selfieparty». А вже в 2016 році він став ведучим музичної програми TopDanceChart на телеканалі Music Box UA.

Щодо особистого життя, то, як зізнається сам Богдан, через щільний графік роботи часу на особисте життя не вистачає. Поки що весь вільний час він присвячує самоосвіті і хобі.

Фільмографія:

2016 рік — «Selfieparty»

2017 рік — «Покоївка»

2018 рік — «Специ»

2019 рік — «Вільні гроші», «Таємні двері», «Зникаючі сліди», «Родинні зв’язки-2», «Черговий лікар-6», «Єва сторіс»

2020 рік — «Слід».

