Гороскоп на 16 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто відмовитися від спілкування з неприємними людьми, а хто може отримати невелике підвищення? Читайте гороскоп на 16 серпня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви давно мріяли зробити щось незвичайне, то зараз саме час. Не бійтеся ризикувати. Зірки обіцяють удачу в будь-яких починаннях.

Телець

Прекрасний час для позитивних змін в особистому житті. Досить сидіти вдома ― виходьте в люди. Знайомства з цікавими людьми вам забезпечені.

Близнюки

Ви хочете все й одразу. Але так не буває. Запасіться терпінням і йдіть до своєї мети поступово. Інакше потім матимете багато проблем. Будьте обережні з грошима.

Рак

Вам вдасться завершити проєкт, над яким ви працювали протягом тривалого часу. Наприкінці дня ви відчуєте сильну втому. Зірки радять добре відпочити.

Лев

Прекрасний час для творчості. У вас з’явиться багато хороших ідей, які ваше начальство схвалить. Не бійтеся ризикувати. У стосунках із коханою людиною трохи не вистачає романтики. Заповніть цю прогалину.

Діва

Чудовий день, щоб вирішити всі конфлікти на роботі і з коханою людиною. Правда, в стосунках з батьками можуть виникнути певні непорозуміння. Спробуйте не доводити свою точку зору з піною біля рота.

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Терези

День варто повністю присвятити роботі. Є ймовірність невеликого підвищення заробітної плати. У відносинах з колегами можуть виникнути дрібні суперечки, але вони швидко вирішаться.

Скорпіон

Ваша проблема в тому, що ви занадто самовпевнені. У складних ситуаціях ви не намагаєтеся розібратися, а продовжуєте гнути свою лінію. Зірки радять зупинитися і прислухатися до думки більш досвідчених людей.

Стрілець

Чудовий день для кардинальної зміни іміджу. Настав час готуватися до осені і ― до нового життя. Зовсім скоро вас чекають приємні новини.

Козеріг

Чудовий день для планування відпустки. Поки ще є два тижні літа, непогано було б відпочити. Ви заслужили. Тож перестаньте себе лаяти за те, що мало працюєте.

Водолій

Небезпечний день. Є ризик підхопити простуду. Так, не дивуйтеся! Будьте дуже обережні. Можливі зустрічі із неприємними людьми. Уникайте спілкування з тими, хто викликає у вас відразу.

Риби

День наповнення життєвою силою і творчим потенціалом. З самого ранку вам захочеться перевернути гори, проте після обіду все бажання кудись випарується. Намагайтеся зберегти працездатність. Вона вам знадобиться.

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