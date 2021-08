Гороскоп на 16 серпня 2021 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому варто відмовитися від спілкування з неприємними людьми, а хто може отримати невелике підвищення? Читайте гороскоп на 16 серпня від екстрасенсів СТБ.

Якщо ви давно мріяли зробити щось незвичайне, то зараз саме час. Не бійтеся ризикувати. Зірки обіцяють удачу в будь-яких починаннях.

Прекрасний час для позитивних змін в особистому житті. Досить сидіти вдома ― виходьте в люди. Знайомства з цікавими людьми вам забезпечені.

Ви хочете все й одразу. Але так не буває. Запасіться терпінням і йдіть до своєї мети поступово. Інакше потім матимете багато проблем. Будьте обережні з грошима.

Вам вдасться завершити проєкт, над яким ви працювали протягом тривалого часу. Наприкінці дня ви відчуєте сильну втому. Зірки радять добре відпочити.

Прекрасний час для творчості. У вас з’явиться багато хороших ідей, які ваше начальство схвалить. Не бійтеся ризикувати. У стосунках із коханою людиною трохи не вистачає романтики. Заповніть цю прогалину.

Чудовий день, щоб вирішити всі конфлікти на роботі і з коханою людиною. Правда, в стосунках з батьками можуть виникнути певні непорозуміння. Спробуйте не доводити свою точку зору з піною біля рота.

День варто повністю присвятити роботі. Є ймовірність невеликого підвищення заробітної плати. У відносинах з колегами можуть виникнути дрібні суперечки, але вони швидко вирішаться.

Ваша проблема в тому, що ви занадто самовпевнені. У складних ситуаціях ви не намагаєтеся розібратися, а продовжуєте гнути свою лінію. Зірки радять зупинитися і прислухатися до думки більш досвідчених людей.

Чудовий день для кардинальної зміни іміджу. Настав час готуватися до осені і ― до нового життя. Зовсім скоро вас чекають приємні новини.

Чудовий день для планування відпустки. Поки ще є два тижні літа, непогано було б відпочити. Ви заслужили. Тож перестаньте себе лаяти за те, що мало працюєте.

Небезпечний день. Є ризик підхопити простуду. Так, не дивуйтеся! Будьте дуже обережні. Можливі зустрічі із неприємними людьми. Уникайте спілкування з тими, хто викликає у вас відразу.

День наповнення життєвою силою і творчим потенціалом. З самого ранку вам захочеться перевернути гори, проте після обіду все бажання кудись випарується. Намагайтеся зберегти працездатність. Вона вам знадобиться.

