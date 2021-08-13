Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Зелений борщ: покроковий рецепт

13.08.2021

Зелений борщ  це страва, яка у кожного асоціюється з настанням тепла. У ньому зібрано все, що нагадує про швидке наближення літа, молоді свіжі овочі, багато зелені, і, звичайно ж, щавель. І хоча його часто замінюють шпинатом, в класичній версії зеленого борщу, головний компонент молодий, щойно зірваний з грядки щавель! Як приготувати зелений борщ розповів учасник «МастерШеф»-9 Володимир Лялін.

iStock-836084940

Складові:

  • м’ясо або птиця  500 г
  • перець горошком  4-5 шт.
  • картопля  2-3 шт.
  • цибуля 1 шт.
  • лавровий лист 2-3 шт.
  • кріп, петрушка кілька гілочок
  • яйця 2 шт. (або 5-6 перепелиних)
  • морква 1 шт.
  • щавель великий пучок
  • вершкова або рослинна олія
  • цибуля зелена
  • сіль, перець за смаком

iStock-923845050

Спосіб приготування:

  1. Приготування слід почати з бульйону. М’ясо промийте та наріжте маленькими шматочками. Залийте 2-3 літрами води й поставте на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки і кілька горошин перцю. Варити слід 30-40 хвилин, обов’язково знімаючи піну.
  2. Коли бульйон буде готовий, спершу очистіть, а потім наріжте картоплю. Після, додайте його в м’ясний бульйон і варіть ще 10 хвилин.
  3. Далі добре очистіть і крупно натріть моркву. Наріжте цибулю. Розігрійте сковороду невеликою кількістю рослинного масла
  4. Обсмажте нарізану цибулю та додайте натерту моркву. Протушкуйте кілька хвилин, а потім додайте овочі в бульйон.
  5. Відваріть яйця круто (10-15 хвилин), після чого відразу залийте їх холодною водою. Очистіть їх від шкаралупи і наріжте.
  6. Найважливіший інгредієнт  щавель, ретельно промийте і подрібніть.
  7. Наріжте кріп, петрушку і зелену цибулю.
  8. Щавель і всю зелень додайте в борщ. Перемішайте та варіть декілька хвилин додавши перець і сіль за смаком.
  9. В самому кінці додайте нарізані яйця, вимкніть вогонь і накрийте кришкою. Дайте зеленому борщу зі щавлем настоятися 20 хвилин.

Більше на тему: Як приготувати сорбет: топ-10 рецептів в домашніх умовах

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send