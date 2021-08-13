П’ятниця 13-те: прикмети та забобони

П’ятниця 13-те завжди вирізнялася тим, що цей день пов’язаний з безліччю прикмет і забобонів. Навіть чорні коти, розбиті дзеркала і розсипана сіль тьмяніють з наближенням п’ятниці 13-го. Цього дня треба бути особливо обережним, адже невдачі та неприємності можуть підстерігати на кожному кроці. Ми пропонуємо ознайомитися зі списком прикмет стосовно того, чого не можна робити в цей день.

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Ніхто не знає, звідки ростуть корені цих забобонів. Однак факт залишається фактом, у п’ятницю 13-го слід бути готовим до неприємностей. У медицині існує навіть спеціальний термін, що позначає фобію, пов’язану з цим днем, ​​— параскаведекатріафобія. За словами Дональда Доссея, який цей термін запровадив, якщо вимовити його назву кілька разів без запинки, то страх перед п’ятницею 13 зникне сам по собі. Однак для багатьох надійнішим, а головне, спокійнішим способом буде перестрахуватися та взяти до уваги список прикмет щодо того, чого не можна робити цього дня.

Прикмети та забобони на п’ятницю 13

Як відомо, боязнь п’ятниці 13-го має давнє коріння. Згідно з деякими повір’ями, цього дня на шабаш зліталися відьми, упирі та інша нечисть, а очолює його сам диявол. З тих часів цей день обріс забобонами та прикметами. Ось деякі з них:

Вважається, що в п’ятницю 13-го не можна вирушати в подорож, оскільки дорога буде багата на неприємні сюрпризи.

Подейкують, що рослини, які були висаджені в п’ятницю 13, не будуть рости та плодоносити.

Дуже не рекомендовано планувати на цей день весілля. За прикметою, шлюб, укладений в п’ятницю 13-го, не буде надійним та міцним.

Якщо ви думаєте змінити роботу, щоб уникнути неприємних наслідків, краще зробити це в будь-який інший день.

Сучасні повір’я стверджують, що комп’ютерні віруси в цей день стають особливо агресивними. Причому це справді так, адже багато хакерів планують свої атаки саме на п’ятницю 13-те.

У п’ятницю 13-го не рекомендовано лягати в лікарню, а особливо, проводити операції, оскільки ризик несприятливого результату значно збільшується.

Не веселіться! Веселощі, випивка та сміх можуть спровокувати нещастя!

Якщо у вас немає невідкладних справ, краще взагалі не виходити з дому.

Чого не можна робити у п’ятницю 13-го

П’ятниця 13-те вже багато років наводить на людей жах. Однак подейкують, що всі біди криються у ставленні людей до цієї дати. Причиною невдач частіше стає самонавіювання та страх. Повір’я кажуть:

Перед сном не слід довго дивитися в дзеркало.

Не варто починати нові справи.

Не рекомендовано міняти зачіску і стригти нігті.

Краще не вживати лайливих слів, особливо «чорт» і «свиня».

У п’ятницю 13-го не варто вдягати вбрання іржавого, коричневого та фіолетового кольорів.

Іти з роботи в цей день треба не озираючись.

Якщо ви потрапили під дощ, прийшовши додому, не сушіть парасольку відкритою.

Особливу увагу в цей день слід приділити чорним котам, у п’ятницю 13-го ця прикмета набуває особливої ​​сили.

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