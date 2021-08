П’ятниця 13-те: прикмети та забобони

П’ятниця 13-те завжди вирізнялася тим, що цей день пов’язаний з безліччю прикмет і забобонів. Навіть чорні коти, розбиті дзеркала і розсипана сіль тьмяніють з наближенням п’ятниці 13-го. Цього дня треба бути особливо обережним, адже невдачі та неприємності можуть підстерігати на кожному кроці. Ми пропонуємо ознайомитися зі списком прикмет стосовно того, чого не можна робити в цей день.

Ніхто не знає, звідки ростуть корені цих забобонів. Однак факт залишається фактом, у п’ятницю 13-го слід бути готовим до неприємностей. У медицині існує навіть спеціальний термін, що позначає фобію, пов’язану з цим днем, ​​— параскаведекатріафобія. За словами Дональда Доссея, який цей термін запровадив, якщо вимовити його назву кілька разів без запинки, то страх перед п’ятницею 13 зникне сам по собі. Однак для багатьох надійнішим, а головне, спокійнішим способом буде перестрахуватися та взяти до уваги список прикмет щодо того, чого не можна робити цього дня.

Як відомо, боязнь п’ятниці 13-го має давнє коріння. Згідно з деякими повір’ями, цього дня на шабаш зліталися відьми, упирі та інша нечисть, а очолює його сам диявол. З тих часів цей день обріс забобонами та прикметами. Ось деякі з них:

П’ятниця 13-те вже багато років наводить на людей жах. Однак подейкують, що всі біди криються у ставленні людей до цієї дати. Причиною невдач частіше стає самонавіювання та страх. Повір’я кажуть:

